Nouvelle prise d’otage des employés d’une banque par un déposant en colère

Deux jours à peine après la prise d’otage de Sodeco à Beyrouth, une situation similaire s’est déroulée au sein de la branche locale de la Byblos Bank de Ghaziyeh à Saïda.

La personne désignée par ses initiales M.Q., accompagnée par un autre individu, précise la dépêche de l’ANI, exigeait ainsi le remboursement intégral de ses comptes.

Celui-ci s’est ainsi vu remettre tout le solde de ses comptes avant de se rendre aux forces de sécurité intérieure.

