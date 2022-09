La parité de la livre libanaise passe les 29 000 LL/USD sur Sayrafa et à son plus-bas historique au marché noir

Publicité

La Banque du Liban indique que le taux de change de la livre libanaise sur sa plateforme électronique Sayrafa a dépassé le seuil des 29 000 LL/USD, affichant 29 300 LL/USD pour 22 millions de dollars échangés seulement.

Au marché noir, la livre libanaise a également vu sa valeur se dégrader, affichant en début de matinée son plus bas historique au-dessus des 38 000 LL/USD pour ensuite revenir aux taux d’hier et finalement terminer sa journée à une parité à l’achat de 37 900 LL/USD et à la vente de 38 000 LL/USD.

