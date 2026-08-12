Amnistie générale : le Parlement adopte un texte explosif

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Le Parlement libanais a finalement adopté, mercredi 12 août 2026, la loi d’amnistie générale et de réduction exceptionnelle de certaines peines, au terme de plusieurs mois de négociations et de deux journées parlementaires marquées par une crise ouverte entre le Premier ministre Nawaf Salam, le ministre de la Défense Michel Menassa, l’armée et plusieurs blocs politiques. Le vote, intervenu à main levée, n’a pas refermé la controverse. Il l’a au contraire déplacée : le texte est désormais voté, mais il l’a été après le retrait des députés du bloc de la Fidélité à la Résistance et du bloc du Liban fort, qui refusaient de participer à la décision sans que le ministre de la Défense puisse présenter devant l’assemblée les observations de l’armée.

L’adoption constitue un tournant concret pour les détenus concernés. Le député Imad al-Hout a annoncé après le vote que 79 détenus qualifiés d’islamistes sur 146 devraient pouvoir quitter les prisons en application des nouvelles dispositions. Le texte réduit également de quatorze à douze années carcérales le seuil retenu pour certaines longues détentions sans jugement, organise la poursuite de procédures après une remise en liberté et modifie plusieurs mécanismes de réduction des peines. Mais derrière ces dispositions présentées par leurs défenseurs comme une correction d’injustices judiciaires se trouve la question qui a presque fait exploser la séance : jusqu’où une amnistie peut-elle aller lorsqu’elle touche des dossiers de terrorisme, des affrontements avec l’armée et des condamnations liées à la mort de militaires ?

Une loi votée après le retrait du Hezbollah et du CPL

La séance avait repris à 11 heures avec un objectif clair : terminer l’examen d’un texte que la Chambre avait été incapable d’adopter lors des précédentes tentatives. À 11 h 20, les députés commencent officiellement l’étude de la proposition visant à accorder une amnistie générale et à réduire exceptionnellement certaines peines. Moins de vingt minutes plus tard, la crise institutionnelle de la veille réapparaît. Michel Menassa est présent au Parlement, mais il n’entre pas dans l’hémicycle pour présenter la position de l’armée. Les députés du bloc du Liban fort et ceux de la Fidélité à la Résistance quittent alors la séance.

Leur retrait intervient avant le vote du texte et donne immédiatement à son adoption une dimension politique particulière. Les deux blocs ne contestent pas nécessairement tous le principe d’une amnistie. Leur objection porte sur la manière dont le Parlement est conduit à décider alors que l’institution militaire demande depuis plusieurs mois que certaines catégories de crimes soient clairement exclues. Le ministre de la Défense souhaitait exposer ces réserves devant les députés. Le conflit avec Nawaf Salam sur ce point avait déjà dominé la séance du 11 août et provoqué une première crise de quorum.

Salim Aoun justifie le retrait du Courant patriotique libre en estimant que les députés de son bloc ne veulent pas cautionner par leur présence ce qu’ils considèrent comme une anomalie institutionnelle. Il rappelle que le Premier ministre est bien chargé de parler au nom du gouvernement, mais estime que Michel Menassa ne voulait pas présenter une politique gouvernementale concurrente : il souhaitait exposer le point de vue de l’armée et du ministère de la Défense sur un texte directement lié à plusieurs dossiers militaires.

Ibrahim Moussaoui, pour le bloc de la Fidélité à la Résistance, développe une position voisine. Il juge qu’un ministre ne peut être empêché de donner son avis devant le Parlement. Cette convergence entre Hezbollah et CPL ne signifie pas que les deux formations défendent exactement les mêmes intérêts dans le dossier de l’amnistie, mais elles se retrouvent sur l’idée que le vote ne devait pas intervenir sans audition du ministre.

La Chambre poursuit néanmoins ses travaux. Le quorum est maintenu et Nabih Berri fait avancer l’examen des huit articles. Après plusieurs discussions et modifications, le texte est finalement adopté à main levée.

Le compromis des douze années au cœur du texte

La disposition la plus importante concerne les personnes détenues depuis très longtemps sans qu’un jugement ait été rendu contre elles. Le compromis finalement retenu ramène de quatorze à douze années carcérales le seuil ouvrant la possibilité d’une remise en liberté dans certaines situations. Le détenu concerné peut alors continuer à être jugé tout en étant libre, ce qui distingue le mécanisme d’une véritable annulation de la procédure.

Cette distinction est fondamentale. Une partie du débat public a présenté la loi comme permettant une libération générale de condamnés. Le texte adopté repose en réalité sur plusieurs mécanismes différents. Pour les personnes détenues très longtemps sans jugement, l’objectif affiché consiste à mettre fin à des situations où la détention provisoire a atteint une durée que les promoteurs du texte jugent incompatible avec une justice normale. La remise en liberté ne signifie pas nécessairement l’abandon des poursuites.

La formulation de la disposition a justement provoqué des négociations jusqu’aux dernières heures. Une version antérieure avait suscité de fortes inquiétudes autour de la notion de « jugement définitif » ou « irrévocable ». Certains textes permettaient de comprendre qu’une personne condamnée par une juridiction mais dont le jugement n’avait pas encore acquis un caractère définitif pourrait tout de même bénéficier du dispositif. Cette hypothèse élargissait considérablement le cercle des bénéficiaires potentiels.

Le compromis adopté mercredi retient une formulation plus restrictive : la mesure concernant les douze années doit s’appliquer aux personnes contre lesquelles aucun jugement n’a été rendu, et non simplement à celles ne disposant pas encore d’un jugement définitif. Cette modification vise précisément à empêcher que des condamnés dans des affaires graves utilisent une procédure d’appel ou de cassation pour entrer dans la catégorie des longues détentions sans jugement.

L’enjeu n’est pas technique. Il déterminait notamment si certaines personnalités poursuivies ou condamnées dans de lourds dossiers sécuritaires pouvaient bénéficier automatiquement de la disposition.

79 détenus islamistes sur 146 devraient sortir

À la sortie de la séance, Imad al-Hout donne le chiffre le plus concret de la journée : 79 détenus islamistes sur 146 devraient pouvoir quitter les prisons à la suite de l’adoption de la loi. Le député présente cette mesure comme la correction d’une situation dans laquelle des personnes ont passé des années en détention sans que la justice ne tranche définitivement leur sort.

Le dossier des « détenus islamistes » est depuis plus d’une décennie l’un des sujets les plus sensibles de la politique libanaise. L’expression elle-même recouvre des profils très différents : prévenus jamais définitivement jugés, personnes poursuivies pour appartenance à des groupes armés, condamnés pour des infractions sécuritaires, participants à des affrontements et individus accusés ou reconnus coupables d’actes ayant entraîné la mort de soldats.

C’est précisément cette diversité qui a empêché pendant des années tout accord. Les responsables sunnites favorables à l’amnistie soulignent le caractère excessif de certaines détentions et les lenteurs de la justice militaire. Ils estiment qu’une communauté entière a fini par considérer une partie de ces dossiers comme le résultat d’une justice déséquilibrée, particulièrement après les affrontements du nord du pays et les opérations sécuritaires des années 2000 et 2010.

Bilal Abdallah présente ainsi l’adoption de la loi comme la fermeture d’une période pendant laquelle, selon lui, une composante libanaise s’est sentie visée par le régime politique antérieur, certains appareils sécuritaires et la justice militaire. Cette lecture est toutefois loin d’être consensuelle.

Pour les adversaires d’une amnistie trop large, regrouper sous l’étiquette de « détenus islamistes » des personnes dont les dossiers judiciaires sont radicalement différents risque au contraire d’effacer la distinction entre injustice procédurale et responsabilité pénale.

Ceux qui ont du sang de soldats sur les mains

C’est là que se trouve la partie la plus controversée du texte. L’armée libanaise a demandé à plusieurs reprises que les personnes impliquées dans des crimes contre ses soldats ou contre les forces de sécurité ne puissent bénéficier de mécanismes conduisant à des libérations anticipées.

Le député Assaad Dergham résume mercredi cette ligne rouge : toute disposition susceptible de profiter à une personne dont les mains sont « tachées du sang de l’armée libanaise » est, selon lui, inacceptable. Cette position est partagée au-delà du seul CPL. Les familles de militaires tués dans les affrontements avec des groupes jihadistes suivent depuis plusieurs mois les discussions avec inquiétude.

Les souvenirs les plus lourds concernent notamment Nahr el-Bared en 2007 et Abra en 2013. À Nahr el-Bared, l’armée avait combattu pendant plusieurs mois le groupe Fatah al-Islam dans le camp palestinien du nord du Liban, au prix de lourdes pertes militaires. À Abra, près de Saïda, les affrontements entre l’armée et les partisans du cheikh Ahmad al-Assir avaient également causé la mort de soldats.

Tous les détenus liés à ces dossiers ne se trouvent pas dans la même situation et tous ne seront pas libérés par la nouvelle loi. C’est précisément pour éviter cette généralisation que le texte distingue différentes catégories. Mais la crainte des opposants demeure qu’une réduction générale des peines ou une règle de durée finisse par produire des conséquences indirectes sur certaines condamnations graves.

Le nom d’Ahmad al-Assir est ainsi revenu pendant tout le processus parlementaire. Sa situation a cristallisé les inquiétudes parce qu’il a été condamné dans plusieurs affaires relatives aux affrontements d’Abra. La loi ne signifie pas en elle-même sa libération automatique. Son éventuel bénéfice dépend des dispositions applicables à chacune de ses condamnations, de leur nature et des exclusions prévues. Mais son dossier a servi de test politique tout au long des négociations : pour beaucoup de députés, une amnistie réparant les longues détentions ne devait pas devenir une porte de sortie pour les responsables d’attaques meurtrières contre l’armée.

L’abolition de la peine de mort a compliqué le calcul

Le vote de l’amnistie intervient au lendemain d’une autre réforme majeure : l’abolition de la peine de mort par le Parlement. Les deux textes avaient été politiquement liés pendant les négociations, car la disparition de la peine capitale modifie automatiquement le sort des condamnés à mort susceptibles de bénéficier ensuite de réductions de peine.

Le compromis préparé dans les commissions prévoyait auparavant de ramener certaines condamnations à mort à 28 années de détention et certaines peines à perpétuité à 17 années. L’abolition de la peine capitale, votée le 11 août, a modifié cette architecture et nourri l’opposition du Hezbollah. Le bloc de la Fidélité à la Résistance a notamment considéré que certains condamnés risquaient de profiter successivement du remplacement de la peine de mort puis d’une réduction prévue dans l’amnistie.

Les députés du Hezbollah ont cité le risque que des personnes impliquées dans des attentats contre la banlieue sud de Beyrouth bénéficient de ce cumul. Pour eux, il était nécessaire d’éviter qu’une réforme humaniste sur la peine capitale se transforme, par combinaison avec l’amnistie, en réduction particulièrement forte pour des personnes condamnées dans des dossiers de terrorisme.

Cette controverse explique pourquoi l’ordre d’examen des deux lois était lui-même devenu un enjeu politique lors des séances précédentes. Le débat ne portait donc pas seulement sur le principe d’abolir la peine de mort ou d’accorder une amnistie : l’articulation juridique entre les deux textes pouvait changer concrètement la durée de détention de certains condamnés.

Un vote précédé d’une crise entre Salam et Menassa

L’adoption de mercredi ne peut pas être séparée de l’affrontement institutionnel qui l’a précédée. Mardi 11 août, Michel Menassa voulait présenter les observations de l’armée devant la Chambre. Nawaf Salam avait estimé qu’en tant que président du Conseil, il lui revenait d’exprimer la position du gouvernement.

Salam avait invoqué l’article 64 de la Constitution, qui confie au président du Conseil la représentation du gouvernement et le droit de parler en son nom. Plusieurs députés, notamment Gebran Bassil, avaient répliqué en invoquant l’article 67, qui permet aux ministres d’assister aux séances parlementaires et prévoit qu’ils doivent être entendus lorsqu’ils demandent la parole.

La dispute est rapidement sortie du cadre juridique. Selon plusieurs récits de la séance, Salam craignait notamment qu’une intervention publique de l’armée sur les détenus islamistes ne place l’institution militaire dans une confrontation avec une partie de la communauté sunnite. Ses adversaires ont jugé ce raisonnement inacceptable, estimant que l’armée ne pouvait être réduite à un acteur communautaire lorsqu’elle exprimait des réserves sur des dossiers concernant des soldats tués.

Le conflit avait entraîné le départ de Menassa puis celui de plusieurs députés. La séance du mardi s’était terminée sans vote définitif de l’amnistie, obligeant Nabih Berri à reprendre les travaux mercredi.

Le problème n’est pourtant pas réglé le lendemain. Menassa arrive au Parlement, mais ne présente pas son intervention devant l’assemblée. Les députés du CPL et de la Fidélité à la Résistance quittent alors la salle.

Berri invoque son contact avec le commandant de l’armée

Nabih Berri tente cependant de désamorcer la contestation. Le président de la Chambre annonce avoir communiqué avec le commandant de l’armée et affirme que l’atmosphère est bonne. Il indique également qu’un accord existe pour appliquer ce qui avait été convenu lors des discussions précédentes.

Cette intervention ne convainc pas les députés qui réclamaient l’audition directe de Michel Menassa. Leur objection n’était pas seulement liée au contenu des réserves militaires, mais aussi au principe institutionnel selon lequel le ministre de la Défense devait pouvoir les exposer lui-même devant le Parlement.

Élias Bou Saab, vice-président de la Chambre et l’un des principaux artisans du compromis sur l’amnistie, défend après le vote le travail effectué. Il insiste sur la nécessité de respecter l’institution militaire et rappelle que les soldats morts appartiennent à toutes les communautés. Il critique lui aussi l’idée qu’un ministre puisse être empêché de parler devant les députés.

Mais Bou Saab défend en même temps l’adoption de la loi. Selon lui, le compromis a été construit politiquement pour « tourner une page », tandis qu’il appartient au gouvernement et au système judiciaire de réparer les injustices et de corriger les dysfonctionnements qui ont produit des détentions excessivement longues.

Cette position résume toute l’ambiguïté du vote : plusieurs responsables qui contestent la manière dont le dossier de l’armée a été traité considèrent néanmoins que l’amnistie répond à un problème réel.

Une loi adoptée « par la politique »

La formule employée par Élias Bou Saab est particulièrement révélatrice : l’accord sur l’amnistie a été trouvé « par la politique ». Après des années d’échec, le Parlement n’a pas simplement identifié une doctrine pénale commune. Il a construit un compromis entre des revendications portées par différentes forces et communautés.

Le dossier des détenus islamistes constituait la principale demande défendue par plusieurs responsables sunnites. D’autres composantes du projet ont concerné des infractions liées aux stupéfiants, sujet particulièrement sensible dans certaines régions de la Békaa. Les discussions précédentes avaient également abordé le sort de Libanais partis en Israël lors du retrait israélien du Sud en mai 2000 et celui de différentes catégories de condamnés.

Cette architecture a permis de réunir les soutiens nécessaires, mais elle nourrit aussi la critique selon laquelle le Liban traite une nouvelle fois ses problèmes judiciaires par un compromis politique général plutôt que par une réforme de la justice. Les situations concernées n’ont parfois presque rien en commun : longue détention provisoire, crime de droit commun, infraction liée aux stupéfiants, dossier sécuritaire ou collaboration avec Israël ne répondent pas à la même logique pénale.

L’amnistie rassemble ces questions parce qu’elles possèdent chacune un poids politique suffisant pour empêcher l’adoption du texte si elles sont totalement écartées.

« L’amnistie ne doit pas remplacer la justice »

Après son retrait de la séance, le député Simon Abi Ramia formule l’une des critiques les plus directement liées au fond : il refuse que l’amnistie générale devienne un substitut à la justice. Le problème est central. Une loi d’amnistie peut corriger certaines conséquences de procédures excessivement longues, mais elle peut également supprimer ou réduire les effets d’une décision judiciaire sans répondre aux causes qui ont produit le dysfonctionnement initial.

Le chiffre des 79 détenus islamistes appelés à sortir des prisons illustre cette double lecture. Pour leurs défenseurs, il constitue la preuve que le système avait laissé des dizaines de personnes enfermées pendant une durée anormale. Leur libération corrige une injustice. Pour les opposants, le simple fait qu’une loi politique soit nécessaire pour traiter ces situations prouve surtout l’échec du système judiciaire et pose le risque d’une solution trop générale.

L’amnistie ne réforme en effet ni la vitesse des procédures, ni les capacités des tribunaux, ni les règles de la justice militaire. Imad al-Hout insiste d’ailleurs sur ce point en affirmant qu’il ne faudra plus accepter qu’une personne reste emprisonnée au-delà de la durée légale de détention provisoire.

L’enjeu se déplacera donc rapidement vers l’application de cette promesse. Si les mêmes lenteurs se reproduisent dans quelques années, une nouvelle amnistie ne pourrait être considérée comme une réponse institutionnelle durable.

Le cas des victimes et du droit personnel

La loi ne fait pas disparaître toutes les conséquences civiles des crimes concernés. La question du droit personnel des victimes a justement fait partie des modifications discutées avant l’adoption. Une amnistie pénale peut éteindre ou réduire certaines conséquences de l’action publique sans nécessairement supprimer les droits individuels des personnes lésées à demander réparation.

Cette distinction est particulièrement importante dans les dossiers comprenant des morts ou des blessures. Pour une famille ayant perdu un proche, la libération ou la réduction de peine d’un condamné peut être perçue comme une négation du jugement obtenu. Le maintien de droits civils ou de mécanismes de réparation ne supprime pas cette perception, mais empêche que l’amnistie efface automatiquement toutes les conséquences juridiques de l’acte.

Le problème devient encore plus sensible lorsque les victimes sont des militaires. L’armée représente alors à la fois une institution de l’État et un ensemble de familles qui ont perdu des fils, des pères ou des frères. C’est ce que Bou Saab souligne en rappelant que les « martyrs » de l’armée appartiennent à toutes les communautés.

La controverse sur Michel Menassa n’est donc pas une simple querelle protocolaire. Elle touche à la question de savoir qui avait la légitimité pour porter cette mémoire au moment où le Parlement décidait de réduire ou de modifier certaines peines.

Les cris de Roumieh après le vote

La conséquence du vote est immédiatement perceptible dans les prisons. Peu après l’annonce de l’adoption, des cris et des « takbir » sont signalés à Roumieh, où se trouve une partie importante des détenus concernés par le texte.

Cette réaction résume l’attente accumulée autour de l’amnistie. Des familles réclamaient depuis des années une issue à des dossiers caractérisés par des procédures interminables. L’annonce selon laquelle 79 détenus islamistes sur 146 devraient être libérés donne désormais à la réforme un visage beaucoup plus concret que les débats juridiques sur les douze ou quatorze années.

Mais les sorties ne signifient pas nécessairement que tous les dossiers judiciaires disparaissent. Pour les bénéficiaires de la disposition liée aux longues détentions sans jugement, les procédures pourront se poursuivre alors qu’ils sont en liberté. L’effet immédiat sera donc la fin de la détention, et non nécessairement l’acquittement.

La mise en œuvre nécessitera maintenant l’examen individuel des dossiers afin de déterminer quels détenus remplissent exactement les conditions prévues par la loi. Le chiffre annoncé par Imad al-Hout constitue une estimation politique des bénéficiaires islamistes, mais l’application juridictionnelle doit encore identifier les personnes effectivement concernées.

Une victoire pour les défenseurs de l’amnistie, une fracture intacte

Pour les responsables qui défendent depuis plusieurs années le texte, le vote constitue une victoire. Nawaf Salam avait encore déclaré mercredi matin espérer que l’amnistie soit adoptée dans la journée. Samir Geagea avait réaffirmé quelques heures auparavant son soutien au projet, malgré les nombreux obstacles rencontrés.

Pour d’autres responsables, le vote laisse au contraire un problème institutionnel ouvert. Ghazi Zeaiter estime ainsi que la loi est déséquilibrée et dépourvue de justice, tout en dénonçant la manière dont le ministre de la Défense a été traité. Le CPL conteste la procédure choisie et le Hezbollah a refusé de participer au vote, même si ses députés sont ensuite revenus dans l’hémicycle lorsque la Chambre est passée à d’autres dossiers.

Cette séquence est significative. La Fidélité à la Résistance ne boycotte pas toute la séance parlementaire. Ses élus reviennent lorsque commence l’examen d’un autre projet, ce qui confirme que leur retrait vise spécifiquement les conditions dans lesquelles l’amnistie a été adoptée.

La loi possède donc désormais une légitimité parlementaire formelle, mais elle naît au terme d’un vote politiquement incomplet. Deux blocs importants ont choisi de ne pas participer à la décision, non parce qu’ils étaient simplement absents, mais pour marquer une opposition explicite à la procédure.

Après le vote, l’épreuve de l’application

Le Parlement a réussi mercredi ce qu’il n’était pas parvenu à faire lors des tentatives précédentes : transformer plusieurs années de négociations en texte adopté. Cela ne signifie pas que les questions qui ont nourri la controverse sont réglées. Elles vont désormais se déplacer vers les tribunaux, les prisons et les dossiers individuels.

Il faudra déterminer précisément qui bénéficie des douze années, quelles réductions s’appliquent à quelles condamnations, comment les droits des victimes sont préservés et comment la loi s’articule avec l’abolition de la peine de mort votée la veille. Il faudra surtout vérifier que les catégories exclues sont appliquées sans ambiguïté dans les affaires où des militaires ou des membres des forces de sécurité ont été tués.

Le débat sur l’armée ne disparaîtra pas davantage. Le Parlement a adopté la loi sans entendre Michel Menassa dans les conditions réclamées par le CPL et la Fidélité à la Résistance. Cette décision crée un précédent politique que ces formations entendent continuer à contester, indépendamment du contenu de l’amnistie.

L’autre question est plus profonde. En permettant la sortie de détenus restés jusqu’à douze années derrière les barreaux sans jugement, le Parlement reconnaît de fait l’existence d’un dysfonctionnement majeur de la justice libanaise. L’amnistie peut mettre fin à certaines de ces détentions. Elle ne dit pas encore comment empêcher qu’elles se reproduisent.

Le vote du 12 août restera donc probablement comme une décision à deux faces. Pour des dizaines de familles, il signifie la perspective immédiate d’un retour à la maison. Pour les familles de soldats tués et pour les députés qui voulaient entendre l’armée avant toute décision, il laisse une interrogation sur les limites de la clémence. Entre les deux, le Liban vient de choisir une nouvelle fois la voie du compromis politique pour régler un problème que son système judiciaire n’avait pas réussi à résoudre.

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