Le président de la république, le général Michel Aoun, et son premier ministre Najib Mikati ont tous les deux souligné dès l’ouverture du conseil des ministres qui se déroule ce vendredi 4 mars la nécessité de rendre des mesures rapides pour assurer la sécurité alimentaire des Libanais en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie. Le chef de l’état a également noté la nécessité que des mesures soient adoptées pour empêcher les monopoles d’abuser des augmentations des prix à venir.

Le général Aoun a aussi abordé la question économique et la visite d’une délégation du FMI au Liban cette semaine. Ainsi celle-ci a appelé à l’approbation rapide du lan de relance dans les meilleurs délais, à condition que le plan comprenne la restructuration de la Banque du Liban et des banques, l’unification du taux de change, la répartition des pertes, les réformes financières structurelles nécessaires, et un plan pour le filet de sécurité sociale, reconnaissant toutefois que de telles mesures dépendent d’un consensus politique.

“La situation financière est très délicate, et ne tolère aucun retard”, reconnait le président de la république, mettant chacun devant ses responsabilités avant d’appeler à la mise en place rapide également de mesures en faveur du retour des libanais bloqués en Ukraine.

Le premier ministre a aussi éclairci les raisons suite au vote du Liban en faveur d’une résolution condamnant la Russie devant l’Assemblée générale de l’ONU.

“Cette position découle d’un récit historique du principe positions prises par le Liban en condamnant tout pays qui envahit un pays voisin, sachant que notre position sur la Russie est basée sur la nécessité d’établir les meilleures relations avec elle”, souligne le premier ministre avant d’abordé la question de la sécurité alimentaire.

Najib Mikati appelle ainsi à anticiper la prise en charge de la situation, qui pourrait survenir si la guerre entre la Russie et l’Ukraine se prolongeait”, proposant “de prendre des mesures de précaution pour éviter que le pays ne tombe dans une crise alimentaire”, sans donner plus de détails.

Enfin, le premier ministre a présenté les résultats de la visite d’une délégation du trésor des Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre la corruption et d’activation des travaux de la Commission nationale anti-corruption.

Enfin, il a annoncé l’octroi dès la semaine prochaine des sommes en faveur des personnes récipiandaires de l’aide conformément au filet de sauvetage de la frange la plus vulnérable face à la crise.