ANI -Le Président de la République, Michel Aoun, a suivi ce jeudi de près, la situation générale dans le pays et les contacts en cours en vue de résoudre la crise entre le Liban d’une part et l’Arabie saoudite et les pays du Golfe dطautre part, en vue de la volonté du Liban d’entretenir des meilleures relations avec les pays arabes en général et les pays du Golfe en particulier.

Le président Aoun a d’autre part rencontré l’archevêque grec melkite catholique de Ferzol, de Zahlé et la Békaa, Issam Yohanna Darwiche, qui lui a remis une invitation pour assister à la messe à laquelle assistera le nouveau curé, Mgr Ibrahim Michaël Ibrahim, le samedi 18 décembre à la cathédrale Notre-Dame de la Délivrance à Zahlé.

============== N.KH.