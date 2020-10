Un activiste, Gaby Daher, plus connu comme amateur d’art, aurait été arrêté ce mardi et serait actuellement interrogé par la division de lutte contre les crimes cybernétiques des Forces de Sécurité Intérieure à la caserne de Furn el Chébak à la demande de la juge Ghada Aoun. Il serait accusé de l’avoir diffamé et d’avoir posté certains messages sur les réseaux sociaux, accusant le Président de la République, le Général Michel Aoun, d’avoir mené le Liban vers l’enfer.

Parmi les réactions, le dirigeant druze Walid Joumblatt a accusé la Présidence de la République et certains cercles intimes de souhaiter vouloir réprimer la liberté d’expression.