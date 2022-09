“On commence à se rendre compte que la Révolution française a été un échec. Pendant longtemps, nous avons cru au triomphe de la liberté, mais en réalité c’est une évolution lente et douloureuse, marquée par des rechutes. La question de la gestion monarchique des systèmes politiques modernes n’est pas résolue. Derrière l’autoritarisme et le phénomène des dictatures se cache toujours le vieux nom du roi. La plupart des politologues nous racontent le conte de fées selon lequel nous vivrions dans un monde post-monarchique, mais c’est faux: si vous regardez l’ensemble des pays aux Nations Unies, les deux tiers sont des États autoritaires…” Peter Sloterdijk, philosophe: “Le monde n’obéit plus aux intérêts de l’homme. Au contraire, il devient malsain pour lui” | L’Echo, 3 Sept 2022.

Quel terrible désastre qu’une misère humaine composée un centenaire durant selon la répétition des faits accomplis ! Après la dévastation de la capitale et l’abstention élevée aux dernières élections, des élus semblables s’occupent à entretenir des absences face aux victimes d’injustices flagrantes. Le cloisonnement socio-économique vire au cauchemar. Ainsi, les drames sont pilotés par des dictacts conflictuels et les solutions demeurent inaccessibles. Quelles issues possibles pour un pays sans répondants ; la “gestion monarchique” du système politique, la cohabitation primitive au jour le jour ou la sagesse citoyenne au pouvoir ?

Le labeur de nos ancêtres cultivateurs nous enseignait à compter sur le bon sens de la survie honorable, boire l’eau à la source, maintenir la terre propre et soigneusement fertile afin de subvenir à leurs besoins, travailler le jour et récupérer la nuit, en jouissant du sommeil.

Désormais, l’inébranlable attente mentale prévaut sur l’action utile et profite aux raccommodeurs d’ultimes espoirs. Le libanais énonce en deux mots, “ça suffit”, alors que l’optique d’un changement demeure conditionnée par des privilèges et des sièges politiques. La réalité la plus horrible est reconnue par tant de personnages comme un élément profitable. Heureusement que les courageux défenseurs de la cohérence citoyenne existent et agissent, au secours de l’intelligence proprement humaine, malgré tous les agresseurs de l’acte civil délibéré.