La Livre Libanaise a subi une nouvelle baisse historique face au dollar, avec une parité atteignant 2 650 LL/USD sur les marchés parallèles soit une dévaluation de 75% par rapport à la parité officielle toujours de 1507 LL/USD.

Ce niveau n’avait jamais été atteint depuis le début des années 1990.

Cette information intervient alors que le Liban traverse une grave crise économique, avec un endettement public de 91.68 milliards de dollars et une récession qui pourrait même atteindre 10% en 2020. Face à cette situation, confrontés à l’arrivée à échéance d’une émission d’Eurobonds pour un montant de 1.2 milliards de dollars et alors que les réserves monétaires nettes ou liquides de la Banque du Liban – qui avait déjà réglé les précédentes obligations arrivées à échéance au mois de mai et de novembre 2019 mais qui sont en train de s’épuiser -, les autorités libanaises pourraient annoncer ce vendredi ou ce samedi, une série de mesures dont celles concernant une dévaluation du taux de parité officiel de la monnaie locale, une restructuration de la dette publique et une décote sur les dépôts dépassant un certain montant.