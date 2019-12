Lors d’une conférence internationale pour les réfugiés au siège de l’ONU à Genève, le ministre sortant des Affaires étrangères, Gébran Bassil, a mis en garde la communauté internationale, et en particulier les pays européens, estimant que « des centaines de milliers de Libanais, de Syriens et de Palestiniens » pourraient fuir vers l’Europe si le Liban devenait une autre « Syrie »

Il a ainsi appelé la communauté internationale à empêcher l’effondrement du Liban, allusion à la crise économique, qu’il décrit comme étant une guerre économique et qui ravage le Pays des Cèdres depuis le début de l’année.

Il a indiqué que les libanais et les réfugiés sur son sol pourraient ainsi sauter sur le premier bateau à la recherche d’une nouvelle terre d’ailleurs, dans laquelle ils trouveraient leurs besoins et leur dignité.

Il a également estimé que les réfugiés présents au Liban pourraient être instrumentalisés et poussés à provoquer un conflit. Ces complots contre le Liban, a-t-il noté, pourraient pousser «des centaines de milliers de Libanais, de Syriens et de Palestiniens» à fuir le pays.

« La situation n’est pas bonne et ce qui s’est passé en Syrie pourrait se répéter dans notre pays », a conclu le Ministre sortant des Affaires Etrangères Gébran Bassil.

Pour rappel, le Liban compte sur son sol officieusement un million et demi de réfugiés syriens – essentiellement des réfugiés économiques et non politiques – suite au conflit civil syrien qui a débuté en 2011 auxquels se rajoutent un demi millions de réfugiés palestiniens souvent présents depuis le conflit israélo-arabe de 1948, pour une population libanaise estimée à 4 millions de personnes.

La présence de ces réfugiés a contribué à l’aggravation de la crise économique en raison de la pression sur ses infrastructures comme celle de la production d’électricité et par la présence d’une main d’oeuvre bon marché concurrente à la main d’oeuvre locale. Ainsi, le taux de chômage local atteindrait 30% à 40% de la population active libanaise.

Cependant, des sondages d’opinions indiquent dernièrement que 50% des réfugiés syriens envisageraient de quitter le Liban, soit pour tenter de rejoindre l’Europe soit en retournant en Syrie.