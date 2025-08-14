Booza à l’arak : la glace élastique à l’anis du Liban

- Advertisement -
Osez l’originalité avec la Booza à l’arak, cette glace traditionnelle libanaise à la texture étonnamment élastique. Infusée à l’anis de l’arak et enrichie de salep (poudre de racine d’orchidée), elle se travaille à la poêle pour créer ses fameuses bandes moelleuses. Un dessert spectaculaire et rafraîchissant pour impressionner vos convives.
Ingrédients (4 personnes)
- 500 mL de lait entier
- 200 mL de crème fraîche liquide
- 100 g de sucre
- 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
- 3 c. à soupe d’arak (ou plus selon goût)
- 2 c. à soupe de salep (poudre de racine d’orchidée)
- 1 gousse de vanille fendue
- Options : copeaux de pistache, grains d’anis vert pour la décoration
Préparation
- Infusion vanille
- Dans une casserole, portez à ébullition lait, crème, gousse de vanille fendue. Retirez du feu ; laissez infuser 10 min.
- Ajout des stabilisants
- Filtrez puis remettez sur feu doux. Ajoutez sucre, salep et eau de fleur d’oranger. Fouettez jusqu’à légère épaississement (3–4 min).
- Parfum anis
- Hors du feu, incorporez l’arak. Mélangez. Laissez tiédir.
- Congélation initiale
- Versez en bac, laissez prendre 1 h au congélateur.
- Travailler la texture
- Sortez, battez énergiquement à la fourchette pour assouplir. Réitérez 2 à 3 fois à 30 min d’intervalle.
- Service spectaculaire
- Sur une plaque froide, étalez une couche fine de glace et, à l’aide d’une spatule, roulez en bandes élastiques. Servez immédiatement, décoré de pistaches et grains d’anis.
Les petits plus
- Variante fruitée : ajoutez quelques gouttes d’eau de rose pour une note florale.
- Version sans alcool : remplacez l’arak par de l’extrait d’anis ou d’amande amère.
- Texture extra-élastique : augmentez la dose de salep à 3,5 c. à soupe.
- Astuce montage : congelez spatule et plaque pour faciliter le travail des bandes.
