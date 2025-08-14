jeudi, août 14, 2025
Booza à l’arak : la glace élastique à l’anis du Liban

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Osez l’originalité avec la Booza à l’arak, cette glace traditionnelle libanaise à la texture étonnamment élastique. Infusée à l’anis de l’arak et enrichie de salep (poudre de racine d’orchidée), elle se travaille à la poêle pour créer ses fameuses bandes moelleuses. Un dessert spectaculaire et rafraîchissant pour impressionner vos convives.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

  • 500 mL de lait entier
  • 200 mL de crème fraîche liquide
  • 100 g de sucre
  • 1 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
  • 3 c. à soupe d’arak (ou plus selon goût)
  • 2 c. à soupe de salep (poudre de racine d’orchidée)
  • 1 gousse de vanille fendue
  • Options : copeaux de pistache, grains d’anis vert pour la décoration

Préparation

  1. Infusion vanille
    • Dans une casserole, portez à ébullition lait, crème, gousse de vanille fendue. Retirez du feu ; laissez infuser 10 min.
  2. Ajout des stabilisants
    • Filtrez puis remettez sur feu doux. Ajoutez sucre, salep et eau de fleur d’oranger. Fouettez jusqu’à légère épaississement (3–4 min).
  3. Parfum anis
    • Hors du feu, incorporez l’arak. Mélangez. Laissez tiédir.
  4. Congélation initiale
    • Versez en bac, laissez prendre 1 h au congélateur.
  5. Travailler la texture
    • Sortez, battez énergiquement à la fourchette pour assouplir. Réitérez 2 à 3 fois à 30 min d’intervalle.
  6. Service spectaculaire
    • Sur une plaque froide, étalez une couche fine de glace et, à l’aide d’une spatule, roulez en bandes élastiques. Servez immédiatement, décoré de pistaches et grains d’anis.

Les petits plus

  • Variante fruitée : ajoutez quelques gouttes d’eau de rose pour une note florale.
  • Version sans alcool : remplacez l’arak par de l’extrait d’anis ou d’amande amère.
  • Texture extra-élastique : augmentez la dose de salep à 3,5 c. à soupe.
  • Astuce montage : congelez spatule et plaque pour faciliter le travail des bandes.
