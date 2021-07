Beyrouth, le 27 juillet 2021 :

Compte tenu de la situation difficile que traverse notre pays ainsi que des incertitudes qui se présentent sur le marché, l’ABC a pris l’initiative de promouvoir la production des entreprises libanaises à travers son dernier concept « BY the ROOTS » : un espace unique de créateurs libanais, dédié à soutenir les talents et la production locale.

« BY the ROOTS » ouvrira ses portes à ABC Dbayeh (Level 1) le 29 juillet, et donnera à plus de 100 designers l’opportunité de présenter leurs créations dans un espace magnifiquement conçu. Les clients découvriront des produits libanais uniques et de grande qualité, proposés à des prix abordables.

Encourageant les talents libanais, Mme Diana Fadel, PDG d’ABC, déclare : « Nous sommes vraiment ravis de créer une adresse unique partagée par des talents locaux dans divers domaines (l’art, la mode, les articles ménagers, le design, …). Notre objectif est de soutenir les créateurs et les artisans et élargir leur accès au marché libanais en les présentant à la clientèle d’ABC. Le pays passe actuellement par des crises inédites et chacun de nous a le devoir de faire de son mieux pour l’aider à résister et à préserver son identité en encourageant la production locale. »

La cérémonie d’ouverture de l’espace « BY the ROOTS » à l’ABC aura lieu le lundi 9 août.

#Wear your identity

تسوق لبناني تيبقى لبنان#

Pour tout designer libanais intéressé à participer à « By the Roots », merci de contacter [email protected]

