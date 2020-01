Alors que trois marches de manifestants pacifiques se dirigeaient depuis différentes régions de Beyrouth afin de converger vers la Place de l’Etoile vers 16h, devant le Parlement libanais, des affrontements ont eu lieu entre un groupe de jeunes et les Forces de l’ordre déployées au niveau de l’une des entrées du Parlement fortement barricadées.

Les jeunes lancent vers les Forces de l’Ordre des pierres, des plaques de signalisations urbaines, et ont même déraciné et lancé des arbustes plantés rue Weygand. Tous ces projectiles cependant n’atteignent pas le lieu où sont placés les soldats en raison des hautes barricades placées pour l’occasion. Des bombes lacrymogènes et des jets d’eau sont lancés par les soldats contre les manifestants.