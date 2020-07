Les revenus du port de Beyrouth ont chuté de 41.3% durant les 5 premiers mois de l’année, passant de 70.7 millions de dollars pour la période correspondante de 2019 à seulement 41.5 millions de dollars en 2020. De même, le volume des marchandises transportées a baissé de 37.3% avec seulement 1.5 millions de tonnes contre 2.4 millions de tonnes un an auparavant.

Les importations ont baissé de 41% mais constituent l’essentiel du volume, à hauteur de 83.6%. Les exportations ont baissé de seulement 9.7% et atteignent 242 000 tonnes.

Au total, 512 navires ont accosté à Beyrouth, un autre recul, cette fois-ci de 9.1% par rapport à 2020.

Chute aussi de l’activité du port de Tripoli

Au Nord du Liban, le trafic de marchandises via le port de Tripoli a également chuté de 40.3%, avec seulement 3.5 millions de dollars de revenu contre 5.8 millions à peine un an plus tôt. 509 208 tonnes de marchandises sont passés par ces installations durant les 4 premiers mois de l’année, soit une chute de 32.6% par rapport à 2019.

Les importations ont chuté de 34.2% et s’établissent désormais à 372 742 tonnes, soit 73.2% du trafic de marchandises. Les exportations ont, quant à elles, chuté de 28% durant cette même période.

160 navires ont accostés durant ces 4 premiers mois contre 206 navires pour la période correspondante de 2019.