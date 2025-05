Commission sécuritaire et désarmement : la visite de Mahmoud Abbas relance les débats sur la souveraineté et les droits civils des Palestiniens au Liban

- Advertisement -

Contexte sécuritaire et initiative diplomatique

La venue du président de l’Autorité palestinienne à Beyrouth a représenté un événement diplomatique majeur dans un climat régional tendu. Cette visite s’est tenue sur fond de crispation sécuritaire dans plusieurs camps de réfugiés palestiniens au Liban, où les tensions inter-factions et les incidents armés se sont multipliés. Elle a donné lieu à la mise en place d’une commission sécuritaire conjointe entre les autorités libanaises et palestiniennes, dont le mandat est de poser les bases d’un processus de désarmement dans les camps.

Cette démarche a été présentée comme une tentative de rétablir la souveraineté de l’État libanais dans des zones considérées comme juridiquement ambiguës depuis des décennies. Les camps palestiniens, en effet, ne relèvent pas entièrement du contrôle sécuritaire libanais. L’accord de 1969, bien que annulé juridiquement, continue de régir de fait les interactions sécuritaires autour de ces territoires. C’est dans cette zone grise que s’inscrit l’action de la nouvelle commission.

L’annonce de la première réunion de cette instance, présidée par le Premier ministre au Grand Sérail, marque une volonté de reprendre en main un dossier sensible longtemps relégué. Cette rencontre, qui a réuni des responsables militaires, des cadres de la sécurité intérieure, ainsi que des représentants politiques palestiniens, avait pour objectif de définir un calendrier d’action et un mécanisme de concertation durable.

Réaffirmation de la souveraineté et logique sécuritaire

La commission sécuritaire mixte s’inscrit dans une logique de renforcement du contrôle de l’État sur l’ensemble du territoire. Pour les autorités libanaises, le désarmement des groupes palestiniens constitue une condition préalable à l’établissement d’un ordre public pérenne dans les camps, mais aussi à une meilleure intégration administrative et économique de ces zones. L’objectif affiché est d’unifier l’espace sécuritaire libanais en limitant les zones d’exception, souvent sources d’instabilité.

Pour les représentants palestiniens, le désarmement est envisagé comme une étape vers la pacification des relations avec l’État hôte, mais aussi comme une garantie de protection pour les réfugiés. Ils défendent l’idée d’un désarmement négocié et progressif, encadré par des accords bilatéraux et accompagné de garanties institutionnelles sur le respect des droits des réfugiés.

Cependant, cette vision est confrontée à une réalité complexe : la présence de plusieurs factions armées aux intérêts divergents. Certaines, proches de l’Autorité palestinienne, se disent prêtes à entamer un processus de désarmement partiel. D’autres, comme le Hamas ou le Jihad islamique, s’y opposent fermement, estimant que les armes restent un moyen de défense légitime dans un contexte régional marqué par le conflit israélo-palestinien.

Réactions politiques et controverses internes

L’initiative a provoqué un large débat sur la scène politique libanaise. Plusieurs formations politiques ont salué le retour de l’Autorité palestinienne dans le jeu institutionnel, y voyant une opportunité de normalisation des relations avec les camps. D’autres, en revanche, ont exprimé leurs inquiétudes, notamment sur le lien établi entre désarmement et amélioration des droits civils.

La proposition d’ouvrir un dialogue parallèle sur les droits économiques, sociaux et civils des réfugiés palestiniens a été interprétée par certains acteurs comme un pas vers la naturalisation. Le Premier ministre a suggéré que l’amélioration des conditions de vie et l’octroi de droits fondamentaux pourraient contribuer à apaiser le climat et faciliter le désarmement. Cette approche, qui articule sécurité et citoyenneté, a été vertement critiquée par des partis qui y voient une menace pour l’équilibre démographique et confessionnel du Liban.

Des formations chrétiennes, en particulier, ont réagi avec vigueur à cette hypothèse. Elles dénoncent une tentative déguisée de régulariser la présence palestinienne au Liban, au détriment de l’identité nationale. Cette position renforce un clivage ancien entre ceux qui considèrent les Palestiniens comme une population temporaire à encadrer, et ceux qui défendent une intégration progressive dans le respect des équilibres communautaires.

Complexité du désarmement sur le terrain

Le processus de désarmement se heurte à des défis logistiques, politiques et sociaux majeurs. D’un point de vue opérationnel, les autorités libanaises ne disposent pas d’un recensement exhaustif des armes et des miliciens présents dans les camps. Les armes circulent de manière informelle, souvent cachées dans des caches souterraines, et leur saisie impliquerait une opération militaire de grande ampleur, politiquement risquée et humainement coûteuse.

En outre, les commandements locaux des groupes armés disposent d’une autonomie relative, parfois déconnectée des décisions centrales. Les accords signés par l’Autorité palestinienne ne sont pas nécessairement respectés dans les camps où d’autres factions exercent une influence dominante. Cela fragilise la capacité de mise en œuvre des décisions prises au niveau bilatéral.

Sur le plan social, les armes sont parfois perçues comme une garantie de protection contre des agressions extérieures, notamment après les événements violents survenus dans certains camps ces dernières années. Pour une partie des réfugiés, désarmer sans contrepartie équivaut à se livrer à l’arbitraire des services de sécurité ou à l’exclusion sociale. Ce sentiment d’insécurité subjective rend tout processus de désarmement partiel difficilement acceptable.

Enjeux humanitaires et droits civils

Parallèlement à la question du désarmement, le débat sur les conditions de vie dans les camps a refait surface. Les réfugiés palestiniens au Liban sont exclus de nombreuses professions, ne disposent pas de droits de propriété, et leurs conditions de logement sont souvent précaires. Cette situation alimente un ressentiment latent et un sentiment d’injustice, régulièrement exploités par les groupes radicaux pour justifier leur maintien armé.

L’idée que la pacification des camps passe aussi par une amélioration des droits civils a gagné du terrain dans certains milieux politiques et associatifs. Des ONG, des juristes et des représentants de la société civile plaident pour une réforme graduelle du statut des réfugiés, en distinguant clairement la question de la nationalité de celle des droits fondamentaux. Ils insistent sur la nécessité d’une approche fondée sur les droits, qui permettrait à terme d’assécher le terreau de la radicalisation.

Cependant, cette approche reste minoritaire dans le débat politique. Le spectre de la naturalisation massive hante encore une partie de la classe politique, qui voit dans toute amélioration des droits une menace existentielle. Ce blocage complique les tentatives de réforme et maintient les camps dans un statut d’exception, à la fois juridique et sécuritaire.

Perspectives de mise en œuvre et avenir de la commission

La commission sécuritaire mixte, bien que saluée comme un pas en avant, devra faire face à une série de contraintes structurelles. Sa réussite dépendra de sa capacité à créer un climat de confiance entre les acteurs, à garantir la transparence des opérations, et à associer les différentes parties prenantes, y compris les populations concernées.

Des mécanismes de suivi et d’évaluation devront être mis en place pour assurer la crédibilité du processus. Il est également essentiel d’impliquer les ONG locales, les acteurs humanitaires et les représentants de la communauté internationale, afin de garantir un soutien logistique et financier, mais aussi une pression diplomatique sur les groupes récalcitrants.

Le succès ou l’échec de cette initiative aura des conséquences importantes pour la stabilité du Liban. Un processus de désarmement partiel réussi pourrait servir de modèle pour d’autres zones de tension, et renforcer la position du gouvernement comme garant de l’unité nationale. À l’inverse, un échec pourrait accentuer la marginalisation des camps, nourrir la défiance et aggraver les clivages sociaux.