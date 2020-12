3 minutes à lire

L’Association de jumelage Compiègne-Jezzine; le Cèdre Marie-Louise en partenariat avec Compiègne, avons décidé de déclarer la guerre contre l’oubli et les difficultés que vivent nos compatriotes.

Ainsi, il a été décidé en accord avec Monsieur le maire de Compiègne, Philippe Marini; Sénateur honoraire de l’Oise et son Conseil municipal de soutenir cette action de solidarité fraternelle en lançant l’Opération SIX MOIS POUR LE LIBAN.

L’Association de jumelage ainsi que ses membres et bien des compiégnois portent à bras le corps cette oeuvre caritative en vue de recueillir le maximum de fonds qui seront envoyés à la municipalité de Jezzine, comme entendu entre nos deux maires, et qui seront transformés en bons alimentaires pour les familles jezzinoises dans la nécessité. Comme le veut le bon sens et l’attente des donateurs, la municipalité de Jezzine et son maire; Monsieur Khalil Harfouche nous feront part en toute transparence et traçabilité, les familles bénéficiaires de ce protocole. Ainsi, les compiégnois seront heureux de savoir que le fruit de leurs efforts aura atteint véritablement le coeur des foyers jezzinois.

Du 5 décembre au 16 janvier, sur la place du marché de la rue St Corneille à Compiègne, tous les samedi de 8H30 à 12H30, nous sommes sous la tente dédiée par la ville afin de vendre des chocolats, des mendiants gourmands, du cacao pour le chocolat chaud de Noël,diverses variétés de confitures, du miel de la ville de Compiègne, des gâteaux français, libanais, des lokoums à la rose, des dattes farcies aux amandes, des chaussettes de Père Noêl garnies d’un livre, d’une peluche et de friandises. L’ensemble de ce panel est fabriqué de façon artisanale, maison, avec 100% de fruits et beaucoup d’amour.

Ensuite, le mois de février sera consacré à la vente de soupes chaudes dans des pots de confitures, du pain libanais, et des boissons chaudes.

Avec l’arrivée du printemps, mars nous donnera l’occasion de lancer l’action nommée DANS L’AIR DU CEDRE; qui se tiendra en forêt de Compiègne, pour faire une visite guidée autour des arbres remarquables et des cèdres , puis 3 cèdres du Liban seront plantés par l’ONF et à l’issue de cette promenade de santé et de découverte, notre association offrira un pot de réconfort avec des douceurs levantines en guise de remerciements aux participants.

Mai nous ouvrira la porte de la grande bibliothèque St Corneille, où nous diffuserons des films libanais appartenant à la cinémathèque de l’association, des séances accompagnées d’un échange et d’un goûter offerts.

Le 29 mai 2021 vous accueillera dans la Maison de l’Europe de 10H à 18H autour de la GRANDE KERMESSE, où nous vendrons divers articles artisanaux , de la poterie, des vêtements orientaux, des accessoires de décoration, des mets libanais, des libanaiseries, des oeuvres d’art et autres objets insolites à venir découvrir pour enrichir nos recettes pour Jezzine.

Parmi les jezzinois, nous embrassons également les familles jezzinoises qui étudient, travaillent , demeurent à Jezzine et qui ont été touchés par l’explosion de Beyrouth.

Le Cèdre Marie-Louise tient à remercier l’ensemble des partenaires dans cette campagne de SIX MOIS POUR LE LIBAN, la Ville de Compiègne, son conseil municipal, ses agents techniques, le service Communication, l’Ecole des artisans de Compiègne , l’Académie royale de cuisine, la SPFC, l’ONF, le Festival des fôrets, Monsieur le Conservateur des bibliothèques de Compiègne, la Recyclerie de l’A.R.C., les élèves de l’Ecole des Beaux-Arts, les compiégnois solidaires de cette tragédie, l’Oise Hebdo, le Courrier Picard, Facebook ,le réseau de la ville , bien évidemment nos chers membres du Cèdre Marie-Louise, et notre marraine, Madame Arielle François; adjointe aux jumelages.

Pour ne pas oublier le Liban, veillons à rester optimistes ,confiants et portons- le dans nos coeurs avec fierté.