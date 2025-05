Compétitions locales entre Forces libanaises et CPL : une bataille de territoire

- Advertisement -

Le scrutin municipal du 4 mai 2025 dans le Mont-Liban a été marqué par une rivalité exacerbée entre les deux principales forces chrétiennes du pays : les Forces libanaises (FL) et le Courant patriotique libre (CPL). Dans un contexte de désaffection électorale et de recomposition locale, ces deux formations se sont affrontées dans plusieurs circonscriptions symboliques, donnant lieu à une cartographie contrastée des rapports de force. Derrière les chiffres, c’est une bataille de légitimité territoriale et de projection politique que se sont livrées les deux formations.

Une bataille centrée sur les bastions historiques

Dans le Metn, le Keserwan, le Chouf et Baabda, les FL et le CPL ont multiplié les confrontations, chacune des deux formations cherchant à affirmer son enracinement local. Les FL, traditionnellement fortes à Jbeil, Aintoura et Dair el-Qamar, ont tenté d’étendre leur influence en formant des coalitions avec des personnalités locales et en s’alliant ponctuellement avec les Kataeb. Cette stratégie a permis au parti de Samir Geagea de conserver certaines positions, mais sans enregistrer de percée significative.

À l’inverse, le CPL a concentré ses efforts sur la défense de ses positions à Baabda, Antelias, Sourat, Kahhala, ainsi que dans certaines localités de l’intérieur du Keserwan. Dans plusieurs de ces circonscriptions, il a réussi à imposer ses listes ou à soutenir des configurations locales favorables, consolidant ainsi un maillage territorial solide malgré la pression électorale adverse.

Une dynamique de recomposition dans le Metn

Dans le Metn, la confrontation entre les deux camps a été particulièrement visible. Les Forces libanaises, qui espéraient capitaliser sur l’érosion du CPL dans les urnes, ont formé plusieurs listes concurrentes dans des localités emblématiques. Toutefois, le CPL a réussi à résister dans des zones clés, notamment à travers des alliances discrètes avec des indépendants ou des figures influentes localement.

Le résultat est une carte électorale fragmentée, dans laquelle aucune des deux forces ne peut revendiquer une domination totale. La compétition n’a pas permis un basculement, mais elle a révélé une certaine capacité du CPL à maintenir son emprise, notamment dans les zones urbaines ou mixtes.

Le revers de Dair el-Qamar : symbole d’un recul

L’un des revers les plus significatifs pour les FL est survenu à Dair el-Qamar, bastion historique du parti et haut lieu symbolique du leadership chrétien. Dans cette municipalité, la défaite face à une liste soutenue par des personnalités locales hostiles au tandem FL-Kataeb a été vécue comme un signal d’alerte.

La perte de Dair el-Qamar souligne la difficulté des FL à maintenir un contrôle homogène de leurs territoires traditionnels, face à des dynamiques locales souvent indépendantes des logiques partisanes nationales. Le recul enregistré a été interprété par certains cadres comme la conséquence d’une campagne trop centralisée et déconnectée des priorités de terrain.

Les FL résistent à Jbeil, mais cèdent du terrain à Jounieh

À Jbeil, les Forces libanaises ont réussi à préserver leur influence grâce à une campagne axée sur la continuité municipale, le développement urbain et les alliances familiales. Cette réussite contraste fortement avec leur échec à Jounieh, où une liste soutenue par le CPL a remporté la majorité dans une élection marquée par une participation modérée.

Cette dualité illustre la variabilité des résultats d’un district à l’autre, et l’importance des dynamiques locales dans un scrutin où les affiliations partisanes ne sont jamais entièrement décisives. À Jounieh, le CPL a bénéficié d’un contexte favorable et d’une désorganisation apparente des forces opposées.

Aley : un terrain perdu pour les FL

La région d’Aley a également été marquée par un recul des FL. Dans plusieurs municipalités, le parti n’a pas réussi à imposer ses listes, malgré des alliances ponctuelles avec des personnalités locales. Le CPL, en soutien à des configurations communautaires élargies, a su tirer parti des divisions internes à l’adversaire.

Le résultat global est une perte d’influence pour les FL dans cette zone stratégique, où la dimension confessionnelle, les relations intercommunautaires et les équilibres post-crise ont joué un rôle déterminant. Cette défaite pourrait avoir des répercussions à long terme sur la capacité du parti à mobiliser dans des zones mixtes.

Une campagne asymétrique

Les deux formations ont mené leurs campagnes selon des logiques très différentes. Les FL ont misé sur une communication visible, un ancrage dans les figures nationales du parti, et une rhétorique axée sur l’alternance et la moralisation de la gestion municipale. Le CPL, de son côté, a adopté une approche plus souple, misant sur les réseaux locaux, les alliances pragmatiques et une communication plus discrète.

Cette asymétrie a parfois joué en défaveur des FL, dont la posture offensive a été perçue comme intrusive ou déconnectée dans certaines municipalités. À l’inverse, le CPL, en se fondant dans le tissu local, a pu apparaître comme plus en phase avec les attentes des électeurs.

Une guerre d’influence sans vainqueur clair

Au terme de cette première phase électorale, ni les Forces libanaises ni le CPL ne peuvent revendiquer une victoire écrasante. Si le CPL semble avoir mieux résisté que prévu, les FL conservent des bastions solides. Le paysage municipal du Mont-Liban ressort de ce scrutin comme un échiquier morcelé, où les dynamiques locales l’emportent souvent sur les logiques partisanes.

Cette absence de vainqueur clair pourrait favoriser une recomposition plus fluide des alliances locales à l’avenir, en fonction des intérêts territoriaux et non des appartenances rigides. Pour les deux partis, la leçon principale réside dans la nécessité d’adapter leur stratégie aux réalités du terrain, plutôt que de projeter des modèles nationaux sur des configurations locales.