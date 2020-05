22 nouveaux cas de personnes infectées par le coronavirus COVID19 ont été détectés au Liban, portant le nombre total de cas à 1086 cas, indique le Ministère de la Santé. Ce dernier avait déjà annoncé hier, une forte hausse du nombre de cas, faisant craindre qu’une extension importante de la maladie au Pays des Cèdres.

59 cas seraient d’origine locale, le chiffre le plus important au Liban depuis la découverte d’un premier cas, le 21 février 2020, et 3 cas seulement d’origine étrangère. 663 personnes ont été guéries et on déplore toujours 26 décès.

Cette information intervient alors que 3 villes sont désormais isolées au Liban. Il s’agit de Magdal Aanjar dans la Békaa et de Mazboub dans le Chouf. Une nouvelle localité – Barr Elias, à l’entrée de la Békaa – a également annoncé depuis sa mise en quarantaine.

Pour l’heure également, le Ministère de la Santé a appelé à l’isolement des personnes âgées pour les protéger face à la pandémie et aux personnes asymptomatiques à se claquemurer chez elle, le temps de leurs guérisons.

Les autorités craignent une explosion du nombre de cas à la faveur de la célébration de la fête de l’Aid el Firt, indiquent certaines sources médicales qui se préparent au pire.

Hier déjà, les autorités sanitaires avaient annoncées que 63 personnes avaient été diagnostiquées comme

Plus d’hommes seraient atteints (+2% par rapport à hier). L’augmentation importante concerne également la tranche d’âge des 20 à 29 ans (plus de 3% en un seul jour).

La seule région de Beyrouth compterait 34 nouveaux cas. La région la plus touchée par la hausse serait cependant celle de la Békaa, avec 24 nouveaux cas que pour la ville de Zahlé.

Au niveau statistique, ce 22 mai

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 3.33 % des cas seraient âgés de moins de 10 ans

7.81 % de 10 à 19 ans

27.62 % de 20 à 29 ans

15.81 % de 30 à 39 ans

13.62 % de 40 à 49 ans

13.33 % de 50 à 59 ans

8.29 % de 60 à 69 ans

6.48 % de 70 à 79 ans

et 3.71 % de plus de 80 ans



58% des cas seraient des hommes et 44% des femmes.



Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 32.32 % (en hausse) seraient asymptomatiques, 60.65 % (en baisse) montreraient des symptômes légers et 7.03 % (en baisse) seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 54% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 30% suite à des déplacements à l’étranger, 13% toujours sous investigation et 3% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Beyrouth compte 218 cas (+34 par rapport à hier)

Le Metn compte 158 cas



le Kesrouan compte 88 cas

le caza de Baabda compte 88 cas (+1 par rapport à hier)

Bcharré compte 73 cas

Le caza du Akkar compte 71 cas (+1 par rapport à hier)



le caza de Jbeil compte 53 cas (+1 par rapport à hier)

Le Chouf compte 51 cas au total (+9 par rapport à hier)

Zahlé compte 38 cas (+24 par rapport à hier)

Zghorta compte 46 cas



Tyr compte 27 cas



Le caza d'Aley compte 25 cas

Batroun compte 23 cas



Denniyeh compte 23 cas (+2 par rapport à hier)

Tripoli compte 21 cas



Baalbeck compte 17 cas (+1 par rapport à hier)

Saïda compte 16 cas (+1 par rapport à hier)

Le Koura compte 12 cas (+1 par rapport à hier)

Nabatiyeh compte 12 cas (+2 par rapport à hier)



Marjayoun compte 6 cas

Jezzine compte 5 cas

Bint Jbail compte 5 cas



Békaa Ouest compte 5 cas (+2 par rapport à hier)



Rachaya compte 2 cas

et le Hermel compte 1 cas



1 cas ferait actuellement l'objet d'enquête



*Ces chiffres semblent inclure certains faux négatifs qui sont corrigés le lendemain.

