Les autorités locales ont confirmé qu’une nouvelle personne a été diagnostiquée comme positive à l’intérieur d’un camp palestinien situé à proximité de la ville de Baalbeck portant à 6, le nombre de cas dans ce dernier.

Cette personne – qui serait asymptômatique, c’est-à-dire qui ne développerait pas les symptômes – aurait été mise en quarantaine par l’UNRWA.

Les autorités municipales de Baalbeck appellent la population à respecter le couvre-feu sanitaire et les consignes du Ministère de la Santé et du Ministère de l’intérieur, rappelant la nécessité de respecter les mesures de distanciation sociale, de port de masques et de gants et de confinements.

Par ailleurs, elles dénoncent également les différentes violations qui ont eu lieu cette semaine, estimant que les membres de la police municipale restent insuffisants afin de faire respecter le couvre-feu sanitaire. Elles appellent, par conséquent, les forces de sécurité intérieure à les épauler.