Le Ministère de la Santé a indiqué que le Liban compterait désormais 750 cas de personnes touchées par le coronavirus COVID-19. Parmi elles, 6 cas auraient été rendus public hier soir. Il s’agirait de personnes rapatriées du Sierra Leone.

Pour l’heure, on estime que 206 personnes en seraient guéries et on déplore toujours 25 décès alors que le Liban a prolongé jusqu’au 24 mai, la période du couvre-feu sanitaire

Au niveau statistique, ce 6 mai

Quelle est la répartition du COVID par tranche d’âge et par sexe au Liban? 1.47% des cas seraient âgés de moins de 10 ans

8.03% de 10 à 19 ans

24.77% de 20 à 29 ans

14.59% de 30 à 39 ans

14.59% de 40 à 49 ans

15.13% de 50 à 59 ans

9.37% de 60 à 69 ans

7.1% de 70 à 79 ans

et 4.95% de plus de 80 ans



54% des cas seraient des hommes et 46% des femmes.



Quelle gravité des personnes atteintes au Liban? 25.39% seraient symptomatiques, 65.09% montreraient des symptômes légers et 8.53% seraient critiques. Quelles sont les origines des contaminations au Liban? Selon les informations communiquées, 55% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 25% suite à des déplacements à l’étranger, 15% toujours sous investigation et 4% de source inconnue. Quelle est la répartition des cas sur un plan géographique au Liban, par rapport à hier? Le Metn compte 150 cas (+1 par rapport à hier)

Beyrouth compte 113 cas (+0 par rapport à hier)

le Kesrouan compte 85 cas (+0 par rapport à hier)

Bcharré compte 72 cas (+1 par rapport à hier)

le caza de Baabda compte 62 cas (+1 par rapport à hier)

le caza de Jbeil compte 50 cas

Zghorta compte 41 cas (+0 par rapport à hier)

Le caza du Akkar reste inchangé à 26 cas

Le Chouf reste inchangé avec 19 cas au total

Batroun compte 19 cas (+1 par rapport à hier)

Le caza d'Aley compte 18 cas comme hier hier

Denniyeh compte 16 cas (+0 par rapport à hier)

Tripoli compte 15 cas (+0 par rapport à hier)

Tyr compte 14 cas (+3 par rapport à hier)

Saïda compte 13 cas (+0 par rapport à hier)

Baalbeck compte 11 cas (+0 par rapport à hier)

Le Koura compte 7 cas (+0 par rapport à hier)

Bint Jbail compte 4 cas

Zahlé compte 4 cas

Nabatiyeh compte 3 cas (+0 par rapport à hier)

2 cas feraient actuellement l'objet d'enquêtes

Jezzine compte 2 cas (+0 par rapport à hier)

Marjayoun compte 1 cas

et le Hermel compte 1 cas