Un homme aurait tenté de s’immoler par le feu dans sa même même dans la localité de Houla, au Sud du Liban, indique une dépêche de l’agence nationale d’information. Cette personne aurait motivé son geste par les conditions actuelles de vie au Liban, allusion indirecte à la crise économique que traverse le pays des cèdres.

Pour rappel, plus de 55% de la population vivrait actuellement sous le seuil de pauvreté soit avec moins de 6 USD par jour, un chiffre du-jamais vu au Liban.

Par ailleurs, la valeur de la livre libanaise s’est fortement détériorée au cours des derniers mois, passant d’un taux officiel de parité de 1507 LL/USD jusqu’à atteindre le plafond de 9 000 LL/USD, il y a 2 mois au marché noir. À l’heure actuelle, le dollar s’échange pour environ 7 500 LL/USD au marché noir alors que la Banque du Liban a indiqué devoir interrompre d’ici 3 mois, le programme de subvention des produits de première nécessité.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.