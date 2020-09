L’Armée Libanaise indique avoir repoussé une tentative de passage d’un boatpeople de Tripoli vers Chypre durant la nuit de mardi à mercredi.

Sur la base des informations dont dispose la direction du renseignement, les forces navales de l’armée ont réussi à contrecarrer un trafic illicite de personnes par la mer vers Chypre. À bord de ce navire, une majorité de ressortissants syriens et quelques libanais.

Cette information intervient alors que 4 boatpeoples ont réussi à atteindre Chypre avec à leur bord 123 migrants, dont des réfugiés syriens et quelques libanais également poussés par la crise économique que traverse le pays des cèdres.

