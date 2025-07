Cyclisme libanais : la relève au sommet et le sacre du club de Aley

- Advertisement -

Un championnat sous haute altitude

Le Championnat du Liban de cyclisme sur route a été organisé cette année dans la région de Zaarour, sur un parcours fermé situé à environ 2000 mètres d’altitude. L’épreuve, placée sous l’égide de la Fédération libanaise de cyclisme, a mobilisé plus de cinquante participants et participantes, issus de clubs fédéraux, de l’armée libanaise et des forces de sécurité intérieure. Le tracé, qui reliait Zaarour à Bkaasqennay dans le Haut-Metn, s’est révélé exigeant, tant par sa longueur que par le dénivelé cumulé.

Trois catégories ont été engagées dans la compétition : élite, masters et féminine. La distance imposée variait selon les groupes, allant de 130 kilomètres pour l’élite masculine, à 85,5 kilomètres pour les masters et les femmes. La sécurité du parcours a été assurée par un dispositif coordonné entre l’armée, les forces de l’ordre et les secouristes de la Croix-Rouge libanaise, garantissant un déroulement sans incident majeur.

Élites : la consécration de Nafed Kamel Eddine

Chez les élites, c’est le coureur Nafed Kamel Eddine, licencié au club Ghazal Sportif de Tripoli, qui a dominé la course. Il a franchi la ligne d’arrivée après 3 heures, 54 minutes et 20 secondes d’effort. Ce résultat lui vaut le titre de champion du Liban dans la catégorie reine. Son principal poursuivant, Gilbert Hanouch du club de Aley, a terminé vingt secondes plus tard, tandis que le troisième, Jihad Ahmad (club Awfiyā’ de Beyrouth), a bouclé le parcours avec un retard marginal.

Le classement de cette catégorie montre la domination de quelques clubs bien établis. Outre les trois premiers, on retrouve dans le top 10 des représentants des clubs Homenetmen de Beyrouth, Mazar de Kfardebian, ainsi que du club de l’armée libanaise. Ces résultats attestent d’un resserrement du niveau et de l’émergence de jeunes talents formés localement.

Une performance d’ensemble pour le club de Aley

Le classement par équipes a consacré le club de Aley, dont plusieurs coureurs ont intégré le top 10 de l’épreuve élite. Cette performance collective leur permet de conserver le titre par équipes, confirmant leur statut de référence dans le cyclisme libanais. Le club Ghazal Sportif de Tripoli s’est classé deuxième, suivi de Homenetmen Beyrouth, Mazar Kfardebian, Awfiyā’ Beyrouth, l’armée libanaise et Homenetmen Anjar.

Ce succès d’ensemble repose sur une régularité dans l’investissement technique et humain. Le club de Aley aligne des coureurs dans toutes les catégories, dispose de structures d’entraînement avancées, et entretient une politique de détection précoce qui porte ses fruits.

Catégorie masters : l’expérience de Jean Wahbé

Chez les masters, la victoire est revenue à Jean Wahbé, membre du club de Aley, qui a couvert les 85,5 kilomètres du parcours en 2 heures, 36 minutes et 2 secondes. Il a devancé Georges Wadi’ du Homenetmen d’Antelias et Ali Atwi du club libanais de cyclisme. L’écart entre les premiers témoigne d’un bon niveau de préparation et d’une course tactiquement bien menée.

Le classement complet de cette catégorie comprend également Rami Adra (Mazar Kfardebian), Bachir Nasr (Homenetmen Antelias), Hussein Lazaik (club libanais de cyclisme), Vincent Shamssian (Homenetmen Beyrouth), Roy Ahouch (Homenetmen Antelias), Salah Rabah (Homenetmen Beyrouth), ainsi que les coureurs Dani Mhanna (Mount Sports Kfardebian) et Hassan Amiri (armée libanaise). Cette diversité de clubs montre une compétition vive et bien répartie à travers le territoire.

Les femmes à l’honneur : Tamara Zain au sommet

Dans la catégorie féminine, Tamara Zain, du Homenetmen de Bourj Hammoud, s’est imposée après 3 heures, 3 minutes et 25 secondes de course. Elle a précédé Ramona Khalife (club libanais de cyclisme) et Fatima Rasslan (Homenetmen Bourj Hammoud), classées respectivement deuxième et troisième. Ces performances confirment la progression du cyclisme féminin au Liban, soutenu par des clubs investis dans la formation spécifique et des calendriers de compétition adaptés.

Les autres participantes classées sont Eliz Ra’i (club de Aley), Lara Abdo (Homenetmen Bourj Hammoud), et Maya Gabriel (Mazar Kfardebian), qui ont toutes terminé la course malgré des conditions climatiques et géographiques exigeantes. La présence féminine croissante dans les courses officielles constitue un indicateur encourageant pour le développement de la discipline à l’échelle nationale.

Un encadrement logistique rigoureux

Le championnat s’est déroulé sous la supervision directe du président de la Fédération libanaise de cyclisme, Harair Satoyan, et de la présidente de la commission technique, Nazaret Habibian, appuyés par l’ensemble des membres du bureau exécutif. L’organisation a été renforcée par la collaboration logistique de l’armée libanaise et des forces de sécurité intérieure, qui ont sécurisé le parcours en bloquant les axes routiers concernés. Le personnel médical de la Croix-Rouge a assuré une assistance continue durant toute la durée de l’épreuve.

Les organisateurs ont également mis en avant la précision du chronométrage et la rigueur du protocole de départ et d’arrivée, reflétant une volonté d’élever les standards techniques et sportifs. Les podiums ont été installés sur le site même de l’arrivée, permettant aux spectateurs et aux membres des clubs de participer à la cérémonie de remise des prix.

Une dynamique à consolider

L’édition 2025 du championnat national sur route s’inscrit dans une série de réformes entreprises par la Fédération pour redynamiser la pratique du cyclisme au Liban. Le succès de l’organisation, la qualité du plateau sportif, et la couverture sécuritaire témoignent d’un renforcement institutionnel appréciable. L’épreuve a permis à de nouveaux noms d’émerger, à l’image de Nafed Kamel Eddine ou de Tamara Zain, tout en confirmant le rôle central du club de Aley dans la structuration du cyclisme libanais.

La multiplicité des clubs représentés, la progression des performances féminines, et la densité des résultats dans les catégories masters indiquent un écosystème sportif plus équilibré, capable d’attirer et de former de nouveaux cyclistes à moyen terme.