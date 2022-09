Le Passeport Culinaire et Le Palais de L’Émir Amin en collaboration avec la Réserve du Chouf, vous invitent à leur marché du goût “de la fourche à la fourchette” avec la participation de Georgette Tenn de Saghbine, qui fait partie de « Darb El Karam » et de la “Food Heritage Foundation”. Georgette cuisinera en direct en utilisant les produits du terroir. Offrez-vous le plaisir de goûter aux spécialités locales telles que la Hrissé, la lawzyé et la Maté de L’Emir Amin. Un coucher de soleil à couper le souffle aux rythmes de la musique de DJ Mitri. A votre santé! Soyez nombreux!

