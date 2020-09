De nouvelles procédures pour les passagers arrivant au Liban.

Publicité

Middle East Airlines – Air Liban annonce que de nouvelles procédures seront mises en place à partir du 23 septembre 2020.

À l’adresse de tous les passagers arrivant au Liban comme destination finale

Il s’agira d’effectuer un test PCR dans l’un des laboratoires accrédités par les autorités compétentes des pays d’où ils partent dans un délai maximum de 96 heures avant la date du voyage au Liban et de présenter le résultat du test PCR aux comptoirs d’enregistrement précédent le voyage.

Les passagers ne présentant pas de résultat négatif au test PCR ne sont pas autorisés à monter à bord des avions MEA au départ du Liban.

Tous les passagers souhaitant retourner au Liban à bord de d’un avion de la MEA devront également remplir le formulaire émis par le ministère de la Santé publique du Liban et disponible via le lien suivant: https://arcg.is/0GaDnG.

Concernant les passagers en provenance d’Égypte, de Turquie et de tous les pays africains

Tous les passagers arrivant au Liban en provenance d’Égypte, de Turquie et de tous les pays africains doivent effectuer un deuxième test PCR à leur arrivée à l’aéroport international de Beyrouth et doivent s’engager à effectuer une période de quarantaine à domicile pendant 48 heures à compter de la date d’arrivée au Liban et jusqu’à ce qu’ils soient informés du résultat du test effectué à l’arrivée à l’aéroport. Le montant de 50 $ par passager est inclut dans le prix du billet.

Pour les passagers en provenance d’Irak

Tous les passagers arrivant au Liban en provenance d’Irak, à l’exception des Libanais et des étrangers résidant au Liban, doivent effectuer un contrôle PCR à leur arrivée à l’aéroport de Beyrouth à leurs propres frais.

Des frais de 50 USD seront ajoutés au prix du billet pour effectuer le test PCR requis.

Tous les passagers arrivant d’Irak, à l’exception des Libanais et des étrangers résidant au Liban, doivent avoir une réservation d’hôtel prépayée de 72 heures dans l’un des hôtels suivants approuvés par le ministère libanais du Tourisme:

Hôtels Lancaster www.lancaster.com.lb ou 00961 70 380000

Golden Tulip Hotel Group – www.midtownbeirut.com ou 009611347555

Radisson Blu Martinez Hotel – 00961 136811 13624268

Kanaan group Hotel – www.kanaanhotel.com ou a009618376283

Les passagers qui n’ont pas de réservation d’hôtel ne sont pas autorisés à monter à bord des avions MEA à destination du Liban. À leur arrivée au Liban, ils doivent rester à l’hôtel pendant 72 heures au cours desquelles un deuxième test doit être réalisé. En cas de test positif, ils devront payer les frais de traitement.

Les passagers libanais et étrangers résidant au Liban en provenance d’Irak doivent respecter la quarantaine pendant 72 heures à compter de la date d’arrivée au Liban, au cours de laquelle un autre examen PCR sera effectué à leurs propres frais.

Pour les autres destinations

Tous les passagers arrivant au Liban de grandes autres destinations doivent choisir entre:

refaire un autre examen PCR dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date d’arrivée au Liban, à leurs frais

Ou s’engager en quarantaine à domicile ou à l’hôtel pendant 10 jours à compter de la date d’arrivée au Liban.

Tous les passagers qui ont quitté le Liban, une semaine plus tard

Les passagers qui sont partis et sont revenus au Liban dans la semaine ne sont pas tenus d’effectuer le test PCR à leur point de départ mais doivent:

Passagers d’Irak, d’Égypte, de Turquie et de tous les pays africains: effectuez un test PCR à leur arrivée à l’aéroport.

Les passagers des autres destinations peuvent choisir entre effectuer un test PCR à leur arrivée à l’aéroport ou dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date d’arrivée à l’aéroport international Rafik Hariri à leurs propres frais.

Sont exclues de ces mesures, les enfants de moins de 12 ans, la FINUL et les membres des missions diplomatiques accréditées au Liban.