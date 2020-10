Moins d'une minute de lecture

De nombreux incendies ont dévasté différentes régions libanaises ce samedi à la faveur d’une hausse des températures, même si la majorité d’entre eux sont sous contrôle ce soir.

Des hélicoptères de l’Armée Libanaises sont ainsi intervenus sur différents localités, notamment au Nord du Liban à Bentael dans le caza de Jbeil, de Jrebta et de Sghar dans le caza de Batroun et de Bkaasefrin dans le caza de Denniyeh ainsi qu’à Qbayat dans le Akkar. Des départs de feux ont également été constatés au Sud du Liban au niveau de la localité de Naas et de Hebbarieh dans le caza de Hasbaya. Toujours au Sud du Liban, une oliveraie de la région de Saïda a également été détruite par les flammes.