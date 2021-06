D’importantes queues devant les stations essence encore ouvertes

D’importantes queues se déploient le long des routes et autoroutes menant aux stations essence disposant toujours du précieux carburant après que les autorités libanaises ont annoncé hier, avoir accepté d’augmenter d’une manière importante le prix du gallon de 20 litres.

Ainsi, cette hausse devrait permettre de poursuivre pour quelques mois encore les subventions accordées par la Banque du Liban à l’achat d’essence. En contrepartie, le prix par gallon de 20 litres devrait passer de 45000 LL/USD à 69000 LL/USD dès la semaine prochaine alors que le marché subit déjà une importante pénurie avec seulement des quantités suffisantes pour 60% du marché, forçant les automobilistes à se rendre aux stations essence en dépit de l’attente qui peut parfois durer une heure.

Cette nouvelle hausse devrait induire une dégradation supplémentaire de la livre libanaise face au dollar, soulignent certains observateurs financier en raison de l’inflation qu’elle provoque. Cependant, ils s’interrogent sur le manque d’alternative aujourd’hui alors que les réserves monétaires disponibles de la Banque du Liban sont sur le point d’être épuisées. Ainsi, le coût du programme de subvention de l’essence est du fioul atteignant jusqu’à 300 millions de dollars ces derniers mois. La situation de pénurie était encore aggravée par l’émergence d’un trafic entre le Liban et la Syrie, un trafic que les autorités locales tentent désespérément de contrôler.

En raison d’incidents et même de heurts et de violences ayant amené à la mort d’un ressortissant au Nord du Liban, il y a 2 semaines, les forces de sécurité intérieures et des éléments d’autres services sécuritaires se sont déployés à proximité des stations essence toujours ouverte pour maintenir le calme et la disciple.

Ce manque de carburant pourrait également aggraver la situation d’autres secteurs d’activités et notamment des centrales téléphoniques, de la distribution d’eau ou encore des services hospitaliers qui dépendent des générateurs en raison de la pénurie d’électricité.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն