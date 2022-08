Deux ans après, la douleur est toujours aussi vive. Aujourd’hui mes pensées sont avec les victimes que nous n’oublions pas et leurs proches. Pensées aussi pour les pompiers, les secouristes et tous ceux qui sont intervenus ce jour-là, dont le courage nous oblige.

L’enquête doit reprendre de manière indépendante et impartiale, sans entrave et avec le plein soutien des autorités . Il ne peut y avoir de reconstruction d’un pays et d’un peuple sans Justice. Les Libanais ont droit à la vérité.

Quand la s’engage au , elle tient ses promesses. Comme annoncé par le Président Macron le 4/8/21, la a versé + de 100M€ au profit de la population du dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’aide alimentaire. Lebanese Red Cross est un de nos partenaires.