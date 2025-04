EDITO: Donald Trump : la domination du monde ou l’aveuglement d’une Amérique

- Advertisement -

Le 28 avril 2025, dans un entretien accordé au magazine The Atlantic, Donald Trump affirmait avoir dû « diriger le pays et survivre » lors de son premier mandat. Par cette formule, il entendait décrire un environnement hostile, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières américaines. Mais en proclamant aujourd’hui « dominer le monde », Trump révèle l’ampleur du décalage entre sa vision personnelle du pouvoir et la réalité d’un monde de plus en plus instable, multipolaire et incontrôlable.

Depuis janvier, les faits contredisent méthodiquement l’idée d’une domination américaine renouvelée. En Ukraine, la guerre se poursuit malgré les promesses électorales de Trump d’en régler l’issue en quarante-huit heures. Vladimir Poutine a bien annoncé une trêve temporaire pour les 8, 9 et 10 mai, à l’occasion du « Jour de la Victoire » russe. Toutefois, selon Michael Kofman, directeur des études russes au Center for Naval Analyses, « ces pauses sont des ruses militaires destinées à regrouper les forces, pas des signes de volonté de paix ». Sur le terrain, les affrontements continuent, et aucun processus diplomatique crédible n’a été amorcé.

Au Moyen-Orient, la politique de Trump est encore plus explosive. En soutenant un projet visant à transformer Gaza en « riviera » après le déplacement forcé des Palestiniens, il renforce les dynamiques de colère et de rejet dans le monde arabe. Martin Indyk, ancien ambassadeur américain pour le processus de paix israélo-palestinien, souligne que « les accords d’Abraham ont déplacé la pression sans résoudre la crise de fond ; ils ont créé une instabilité latente, qui a explosé le 7 octobre 2023 ».

En Asie, face aux provocations chinoises contre Taïwan, l’administration Trump entretient l’ambiguïté. Lors d’une récente intervention, Trump a déclaré que les États-Unis « ne paieraient pas pour défendre ceux qui ne paient pas pour eux-mêmes ». Pour Bonnie Glaser, directrice du programme Indo-Pacific au German Marshall Fund, « la politique de Trump crée de l’incertitude stratégique à un moment où seule la clarté pourrait contenir l’agression chinoise ».

En Europe, l’onde de choc est également forte. En février dernier, lors du sommet de l’OTAN à Washington, Trump déclarait que les pays qui « ne payent pas leur juste part » pourraient ne pas être protégés. Cette remise en cause publique de l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord a déstabilisé les capitales européennes. Pour François Heisbourg, « Trump détricote l’architecture de sécurité collective qui a permis à l’Europe de vivre en paix depuis 1945 ».

Sur le plan économique, Trump relance une offensive protectionniste, provoquant ralentissement de la croissance et hausse de l’inflation mondiale. Adam Tooze rappelle que « l’instabilité économique massive est rarement confinée : elle déborde rapidement en instabilité politique ».

La fragmentation mondiale actuelle fait écho aux années 1930 : montée des extrêmes, repli nationaliste, protectionnisme, réarmements, embargos stratégiques. Robert Kagan avertit : « Nous assistons au retour des ingrédients classiques des grandes conflagrations ».

Trump, en proclamant dominer un monde qu’il comprend de moins en moins, ne restaure pas la grandeur américaine. Il précipite la dislocation d’un ordre international déjà fragilisé. Et cette fois, comme en 1939, l’aveuglement des dirigeants pourrait être complice du désastre à venir.