EID IN THE CITY : Une Exposition de Designers Spectaculaire à Starco Square

- Advertisement -

Beyrouth, Liban – Mars 2025 – Sous le patronage du Ministère du Tourisme et à l’approche de la joyeuse fête de Eid El Fitr, l’exposition EID IN THE CITY promet un événement vibrant mettant en avant la créativité, la mode et le design au cœur de Beyrouth.

Se déroulant du samedi 29 mars au mercredi 2 avril 2025 à Starco Square, cette exposition de cinq jours offrira une opportunité unique aux créateurs de dévoiler leurs collections Printemps/Été 2025 devant un public passionné.

Idéalement situé en face de Em Sherif Deli et entouré des meilleurs restaurants et cafés de Beyrouth, l’exposition attirera un large éventail de visiteurs avides de découvrir les tendances les plus récentes en matière de mode, d’accessoires et de design.

Une Scène Prestigieuse pour les Designers

Misant sur l’élégance et l’exclusivité, EID IN THE CITY offre aux designers une plateforme exceptionnelle pour rencontrer des passionnés de mode, des professionnels du secteur et des clients potentiels, le tout dans une ambiance festive et dynamique.

L’événement se tiendra tous les jours de 12h00 à 22h00, garantissant une visibilité optimale et des interactions maximales.

Rejoignez-nous pour cette célébration unique de la créativité, de la culture et de la mode, et faites partie d’une expérience inoubliable du Eid El Fitr au cœur de Beyrouth. Cet événement exclusif réunira un public sélectionné, incluant notamment des expatriés venus célébrer le Eid à Beyrouth.