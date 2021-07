S’exprimant au lendemain de l’annonce du retrait de la candidature de Saad Hariri et alors que la date des consultations parlementaires obligatoires visant à nommer un nouveau premier ministre désigné n’ont pas été encore révélées par la Présidence de la République, le vice-président de la Chambre Elie Ferzli s’est exprimé sur les ondes de la voix du Liban.

Il a ainsi conditionné tout nouveau gouvernement à la bénédiction et au soutien “du premier ministre Saad Hariri”, notant que la situation actuelle est confuse.

Le député a également accusé les obstructionnistes sans les identifier d’être à l’origine de la crise actuelle. Ils auraient ainsi agi en raison de “facteurs personnels, haine et méchanceté, contribué à la ruine du pays et ont contrecarré la possibilité de former un gouvernement”.

Elie Ferzli a accusé la Présidence de la République de vouloir maintenir le gouvernement Hassan Diab jusqu’aux élections législatives de 2022.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն