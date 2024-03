Le contexte

Le Liban, depuis octobre 2019, fait face à une série de crises interconnectées ayant gravement impacté son économie, sa stabilité politique et son tissu social. Les manifestations déclenchées par les taxes proposées et la détérioration des conditions économiques ont rapidement évolué en un mouvement plus large contre la corruption gouvernementale, le sectarisme et l’ensemble de l’establishment politique du pays. En conséquence, le gouvernement a démissionné en octobre 2019, au milieu d’une crise économique évidente, alimentée par des décennies de mauvaise gestion économique et de corruption, ainsi que par des niveaux élevés et insoutenables de dette publique.

L’effondrement du secteur financier du pays a joué un rôle majeur dans l’exacerbation de la crise. Le système bancaire, qui avait attiré d’importants dépôts étrangers, a été confronté à des problèmes de liquidité et a mis en place des contrôles de capitaux “non officiels” pour empêcher une sortie massive de capitaux. Cela a conduit de nombreux citoyens libanais à ne pas pouvoir accéder à leurs économies, intensifiant la colère publique et érodant la confiance dans le système bancaire.

En mars 2020, le Liban a fait défaut sur sa dette souveraine pour la première fois de son histoire. Le gouvernement n’a pas pu assurer le service de sa dette, sapant davantage la confiance des investisseurs et augmentant les coûts d’emprunt du pays. Selon le FMI, l’économie libanaise s’est contractée de manière stupéfiante de 40 % entre 2019 et 2022. Simultanément, la livre libanaise (LBP) a connu une dévaluation rapide et spectaculaire. Contre le taux de change officiel fixé à LBP1,507.5 pour un dollar américain – maintenu depuis le début de la crise – la Banque centrale du Liban a réévalué la livre à 15 000 pour un dollar en février 2023. Sur le marché noir, cependant, 1 dollar US s’échangeait contre LBP89 000 à la mi-octobre 2023. Cette dépréciation monétaire dramatique a entraîné une flambée des prix des biens et services, particulièrement impactante car le pays dépend fortement des importations. L’hyperinflation est apparue, avec un taux annuel de 221 % en 2023, érodant le pouvoir d’achat des individus et poussant les niveaux de pauvreté à de nouveaux sommets. L’accès aux besoins de base, à la nourriture, aux soins de santé et à l’éducation est devenu inabordable pour beaucoup.

D’un point de vue marché du travail, tandis que le secteur privé a tenté d’ajuster les salaires pour tenir compte de la dévaluation monétaire et est passé (bien que partiellement) à des paiements dollarisés, le secteur public a eu du mal à faire de même en raison des ressources gouvernementales limitées. Bien que des augmentations de salaires aient été annoncées pour les employés du secteur public, leurs rémunérations sont restées exceptionnellement basses en termes de dollars. Cela a conduit à une détérioration globale des services publics, entravant davantage le fonctionnement de l’économie libanaise, déjà sous pression en raison de la présence d’un grand nombre de réfugiés syriens, de l’impact de la pandémie de COVID-19, de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en août 2020 et des effets inflationnistes plus récents de la guerre de la Fédération de Russie en Ukraine.

La Situation du Marché du Travail au Liban

Le taux de chômage au Liban a atteint 29,6 % en 2022, ce qui représente une augmentation drastique par rapport aux 11,4 % enregistrés en 2018/19, avant la pandémie. Cette montée en flèche du chômage s’inscrit dans le cadre d’une contraction de l’économie de 40 % entre 2019 et 2022 selon le FMI, exacerbée par un défaut souverain de la dette en mars 2020 et un effondrement financier sectoriel.

Le Chômage des Jeunes: une Priorité Alarmante

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette crise de l’emploi. En 2022, le taux de chômage des jeunes a atteint un niveau préoccupant de 47,8 %, reflétant non seulement les défis économiques actuels mais aussi un malaise plus profond au sein de la société libanaise.

La Dévaluation Monétaire et Hyperinflation

Le Liban a également dû faire face à une dévaluation rapide de sa monnaie. De la parité officielle de 1 507,5 LBP pour 1 USD maintenue depuis le début de la crise, la Banque centrale du Liban a réévalué la livre à 15 000 LBP pour 1 USD en février 2023. Sur le marché noir, le dollar se négociait même à 89 000 LBP en octobre 2023. Cette dépréciation monétaire a entraîné une flambée des prix, exacerbée par le fait que le Liban dépend fortement des importations.

Secteurs d’Emploi et Dollarisation des Salaires

L’image fournie met en lumière la répartition des emplois au Liban en 2019 par catégorie professionnelle. On observe que le secteur des services et des ventes occupe une part significative du marché de l’emploi avec 20,4 %, suivi par les professions élémentaires (26,7 %) et les artisans et ouvriers qualifiés (13,7 %). La transition partielle vers une dollarisation des salaires dans le secteur privé tente d’ajuster les revenus à la dévaluation de la monnaie, mais le secteur public peine à suivre cette tendance en raison de ressources gouvernementales limitées.

Implications Sociales

Le chômage de longue durée, en particulier, a des conséquences profondes, pas seulement économiques, mais aussi sociales, avec une perte de compétences et une baisse de l’employabilité, ce qui augmente le stress, les problèmes de santé mentale et le risque de troubles sociaux.

La Situation dans le Secteur Public

Au Liban, le secteur public fournit moins de 20 % de l’emploi total. Les avantages offerts aux employés du secteur public ne sont pas comparables à ceux des États du CCG, mettant en évidence la nécessité d’un renforcement de ce secteur pour un développement plus inclusif.