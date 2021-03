La livre libanaise regagne du terrain au marché noir, repassant même sous le seuil symbolique des 12 000 LL/USD, avec un taux de parité à l’achat de 11 800 LL/USD et de 12 000 LL/USD à la vente, après trois semaines durant lesquelles elle avait atteint son plus bas historique de 15 000 LL/USD voire plus à certains endroits sur fond de rumeurs faisant état de manipulation de son cours.

Cette nouvelle intervient également alors que le premier ministre désigné Saad Hariri a finalement repris contact avec le Président de la République, le Général Michel Aoun, concernant la constitution d’un gouvernement, une condition nécessaire pour l’obtention du déblocage de l’aide internationale.

Pour rappel, le président de la république française Emmanuel Macron avait également menacé un changement de méthode de la communauté internationale et notamment des pays européens et des Etats-Unis face à l’impasse libanaise, allusion peut-être à l’instauration de sanctions économiques visant certains dirigeants libanais, dans les prochaines semaines, faute d’un gouvernement fonctionnel.