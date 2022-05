L’ancien premier ministre Fouad Saniora qui parraine plusieurs listes électorales dans les circonscriptions sunnites suite au retrait de son homologue, l’ancien premier ministre Saad Hariri, a appelé les électeurs à voter lors des élections législatives pour un état fort et contre les armes en allusion à la Résistance, branche militaire du Hezbollah, l’accusant de détruire le Liban.

“C’est nous qui voulons que le Liban soit arabe, souverain et indépendant en paroles et en actes”, estime Fouad Saniora qui appelle les électeurs à se “débarrasser de l’hégémonie des armes illégales sur le pays et les institutions militaires, de sécurité, judiciaires, législatives et exécutives, ainsi que sur leurs décisions et leurs orientations” et d’appeler à une participation massive.

Décrivant la communauté chiite comme arabe et libanaise, l’ancien locataire du Grand Sérail estime avoir été engagé avec eux dans des luttes communes.

“Nous nous sommes unis et avons défendu l’indépendance, la souveraineté et l’arabisme du Liban pendant de longues décennies. Nous avons affronté et résisté ensemble à l’occupation israélienne et, ensemble, nous avons combattu les chars israéliens à travers le Liban”, a conclu Fouad Saniora.