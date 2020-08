Restez productif, connecté et en bonne santé dans cette nouvelle ère avec les derniers appareils portables Galaxy de Samsung

Beyrouth, Liban – 26 Août 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd a annoncé à Unpacked, le lancement du Galaxy Watch3 et le Galaxy Buds Live. Galaxy Watch3 est une montre intelligente de nouvelle génération qui combine un savoir-faire intemporel avec des fonctionnalités de santé et de bien-être de pointe. Les Galaxy Buds Live sont la nouvelle forme d’écouteurs véritables sans fil, bénéficiant d’un design élégant et ergonomique associé à une technologie audio haut de gamme.

Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live sont des outils pratiques pour maintenir votre style de vie et vos routines quotidiennes, en particulier dans le climat actuel. Les deux appareils sont parfaitement intégrés dans l’écosystème Galaxy plus large pour vous aider à vivre en meilleure santé, à mieux communiquer et à tirer le meilleur parti de votre technologie.

« Les appareils portables font partie des secteurs technologiques qui progressent le plus rapidement, et le rythme des progrès ne fait que s’accélérer. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une immense croissance du marché alors que les gens se tournent vers les montres intelligentes et les écouteurs pour les aider à prospérer dans la « prochaine normalité ». » a déclaré Dr TM Roh, président et responsable des communications mobiles chez Samsung Electronics. « Depuis le lancement de notre première montre connectée il y a à peine sept ans, nous sommes devenus un chef de file en matière d’innovation portable. Aujourd’hui, nous nous efforçons de tirer parti de cet élan pour offrir des expériences nouvelles et différenciées, combinées au design audacieux et à la technologie de pointe auxquels nos clients s’attendent. »

Galaxy Watch3: gérez votre vie avec une technologie de santé avancée

La Galaxy Watch3 possède tout le savoir-faire d’une montre de luxe, tout en étant suffisamment confortable pour être portée toute la journée. Arborant un design intemporel, cette montre est construite avec des matériaux haut de gamme comme l’acier inoxydable et le cuir de haute qualité – et pour la première fois, la Galaxy Watch3 sera également disponible dans un modèle en titane à la fois durable et élégant. La Galaxy Watch3 comporte également la lunette rotative populaire des modèles de montres précédents, qui fusionne la forme avec la fonction. Avec juste un tour de lunette, vous pouvez facilement basculer entre les widgets, ouvrir des applications et faire défiler les notifications. Par rapport à la Galaxy Watch d’origine, la Galaxy Watch3 est 14% plus mince, 8% plus petite et 15% plus légère[1] – combinée à un écran plus grand. Vous pouvez également personnaliser le cadran de votre montre pour refléter parfaitement votre style personnel. Vous pouvez choisir parmi plus de 80000 cadrans de montre dans le Galaxy Store ou créer le vôtre. Une bibliothèque de 40 complications différentes vous permet de personnaliser votre cadran avec les informations les plus importantes pour vous.

À chaque nouvelle itération, les capacités de la Galaxy Watch se sont étendues, et maintenant, la Galaxy Watch3 offrira de nouvelles expériences de surveillance de la santé et du bien-être. La fonction Oxygène sanguin (SpO2) mesurera et suivra bientôt la saturation en oxygène au fil du temps, à des fins de remise en forme et de bien-être[2]. La Galaxy Watch3 accueillera également la nouvelle application Samsung Health Monitor une fois lancée, qui comprendra une surveillance de la pression artérielle (TA) et des lectures[3] d’électrocardiogramme (ECG) sur les marchés où ces fonctionnalités ont été autorisées[4]. Pour s’assurer que l’aide n’est jamais trop loin en cas de chute, la Galaxy Watch3 est dotée d’une nouvelle fonctionnalité qui détecte les chutes, qui identifie une chute potentielle et peut envoyer une notification SOS aux contacts de votre choix[5].

Commencer une routine de fitness peut être difficile, mais l’outil de forme de course de Samsung est là pour vous aider[6]. L’analyse de course sera en mesure d’offrir des commentaires en temps réel pendant vos courses, ainsi que des rapports post-entraînement à six facteurs, qui aident à améliorer la forme, à augmenter les performances et à réduire les blessures. Pour suivre vos progrès cardio au fur et à mesure, vous pourrez bientôt accéder facilement aux lectures de VO2 max[7], qui offrent un aperçu de votre consommation d’oxygène. Même lorsque vous êtes chez vous, vous avez accès à un studio de remise en forme à service complet avec Samsung Health, qui comprend une bibliothèque de plus de 120 entraînements vidéo différents. Sélectionnez simplement une routine d’entraînement sur votre smartphone Galaxy, lancez-la sur votre Samsung Smart TV[8], et votre Galaxy Watch3 s’occupera du reste et suivra automatiquement l’entraînement. Parce que la récupération est tout aussi importante que l’exercice, Samsung a développé son offre de gestion du sommeil depuis son introduction en 2014. Désormais, la Galaxy Watch3 offre un tout nouveau score de sommeil et des informations pour vous aider à mieux vous reposer.

De plus, la compatibilité transparente entre la Galaxy Watch3 et les autres appareils Galaxy, y compris le Galaxy Note20, amplifie vos expériences mobiles. Vous pouvez définir des options de réponse automatique pour les messages et les images, et afficher facilement des émoticônes et des photos directement à partir de votre poignet. Vous pouvez également contrôler sans effort votre expérience mobile; écoutez votre musique préférée depuis votre téléphone grâce à la lunette rotative; et utilisez de simples gestes de la main[9], comme serrer et desserrer votre poing pour recevoir un appel, ou tourner votre poignet pour désactiver les alarmes ou les appels entrants. Pour ceux qui passent de longues périodes loin de leur téléphone, des modèles LTE sont également disponibles, vous permettant de prendre des appels et des messages, de diffuser vos listes de lecture préférées et d’accéder à vos applications préférées en déplacement[10].

Galaxy Buds Live: syntonisez chaque instant

Les Galaxy Buds Live défient le design conventionnel – avec une esthétique unique en son genre, ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez jamais vu ou porté auparavant. Samsung a reconfiguré la conception traditionnelle des écouteurs, en disposant les composants internes horizontalement au lieu de verticalement. De cette façon, les écouteurs ne dépassent pas de vos oreilles, offrant une apparence plus naturelle. Cette conception ergonomique et sans pointe épouse la forme de votre oreille, ce qui la rend suffisamment confortable pour être portée toute la journée. Vous pouvez personnaliser davantage votre coupe avec deux tailles de bouts d’aile.

Les Galaxy Buds Live ont été conçus pour donner vie à votre son. Combinant l’expertise sonore d’AKG avec l’héritage d’innovation matérielle de Samsung, les Galaxy Buds Live offrent une expérience audio vraiment immersive. Avec un haut-parleur de 12 mm et un conduit de basse, le son profond et riche, vous permettant de profiter de la musique comme l’artiste l’avait prévu. Avec trois microphones et une unité de prise de voix, vos écouteurs captent votre voix et vous garantissent de toujours passer haut et fort au téléphone. Ces écouteurs sont dotés de l’annulation active du bruit (ANC) pour le type ouvert[11], vous permettant de supprimer les distractions telles que les voitures qui passent et les machines à laver bruyantes, tout en restant en mesure de vous connecter aux annonces et conversations importantes.

Les Galaxy Buds Live offrent une expérience d’écoute pratique et connectée, compatible avec une gamme d’appareils. Basculez facilement entre les appareils compatibles – aucune déconnexion ni reconnexion requise. Et lorsqu’il est associé aux derniers appareils Galaxy, vous pouvez ouvrir votre monde à de nouvelles possibilités. Enregistrez un son cristallin pour votre vidéo sur le Galaxy Note20 en utilisant les Galaxy Buds Live comme microphone sans fil. Utilisez le « Mode Jeu »[12] pour réduire la latence audio – avec l’écran Dynamic AMOLED 2X du Galaxy Note20, vous pouvez profiter d’une expérience de jeu plus immersive. Vous pouvez également partager facilement de la musique avec des amis – sans compromettre la qualité sonore – à l’aide de la nouvelle fonction Buds Together[13].

Pour une navigation plus pratique, les Galaxy Buds Live disposent d’un PUI (interface utilisateur physique) tactile intuitif pour le contrôle tactile, ainsi que du réveil vocal Bixby[14], qui vous permet de naviguer dans la musique, d’ouvrir des applications et d’envoyer des messages mains libres et sans yeux. De plus, les Galaxy Buds Live offrent une autonomie de longue durée. Lorsqu’ils sont complètement chargés, vos écouteurs peuvent prendre en charge jusqu’à 6 heures de lecture, et l’étui de chargement vous permet de profiter de 15 heures supplémentaires sur plusieurs charges[15]. Et lorsque vous devez recharger rapidement votre batterie, vous pouvez gagner 1 heure de temps de jeu avec seulement 5 minutes de charge[16].

Disponibilité[17]

Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live sont disponibles dans certains pays à partir du 6 août 2020 et seront étendus à d’autres marchés.

Galaxy Watch3 est disponible en 41 mm et 45 mm, tous deux disponibles en versions LTE et Bluetooth. La variante Galaxy Watch 41 mm sera disponible en Mystic Bronze et Mystic Silver, tandis que la variante Galaxy Watch 45 mm sera disponible en Mystic Silver et Mystic Black.

La variante Galaxy Watch Titanium sera disponible plus tard cette année.

Les Galaxy Buds Live seront disponibles à partir du 6 août et seront disponibles en Mystic Bronze, Mystic White et Mystic Black.

Pour plus d’informations sur la Galaxy Watch3 et les Galaxy Buds Live, veuillez visiter:

Galaxy Watch3: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-watch3/

Galaxy Bud Live: https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-buds-live/

Spécifications de la Galaxy Watch3 et des Galaxy Buds Live[18][19]

Galaxy Watch3[20] Couleurs Acier inoxydable: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic SilverTitane: Mystic Black Matérielle Boîtier en acier inoxydable avec bracelet en cuir de qualité supérieureBoîtier en titane avec bracelet en métal Dimensions& Poids 45 mm: 45 x 46,2 x 11,1 mm, 53,8 g (acier inoxydable) / 43 g (titane)41 mm: 41 x 42,5 x 11,3 mm, 48,2 g (acier inoxydable)* mesuré sans bracelet Affichage 45 mm: 1,4 “(34 mm) / 41 mm: 1,2” (30 mm)360 x 360 Super AMOLED, écran couleur toujours allumé,Verre Corning® Gorilla® DX Batteries 45 mm: 340 mAh / 41 mm: 247 mAhChargement sans fil basé sur WPC AP Exynos 9110 double cœur 1,15 GHz OS Système d’exploitation portable basé sur Tizen 5.5 Mémoire 1 Go de RAM + 8 Go de stockage interne Connectivité LTE *, Bluetooth v5.0, Wi-Fi b / g / n, NFC, GPS / Glonass / Beidou / Galileo * Connectivité LTE uniquement disponible sur les modèles LTE Capteur Accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de lumière,Capteur de fréquence cardiaque optique, capteur cardiaque électrique Durabilité 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilité Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 5↑, iOS 9.0↑

Galaxy Buds Live Dimensions& Poids Écouteurs: 16,5 x 27,3 x 14,9 mm, 5,6 gÉtui de chargement: 50 x 50,2 x 27,8 mm, 42,2 g Speaker 12mm speaker Microphones 3 micros (2 externes + 1 interne) Capacité de la batterie Écouteurs: 60 mAhBoîtier de charge: 472 mAh Récréation [21] 6 heures / total 21 heures (ANC ou Bixby Voice Wake-up ON)5,5 heures / total 20 heures (ANC et Bixby Voice Wake-up ON)8 heures / total 29 heures (ANC et Bixby Voice Wake-up OFF) Temps de conversation 4,5 heures / Total 17 heures (ANC ON)5,5 heures / Total 19 heures (ANC OFF) Mise en charge 1 heure de lecture avec 5 minutes de charge rapide [22]Recharge sans fil certifiée Qi Connectivité Bluetooth v5.0Codec: évolutif (propriétaire Samsung), AAC, SBC Capteur Accéléromètre, IR, Hall, Touch, Grip, VPU (Voice Pickup Unit) Compatibilité[23] Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 7↑, iOS 10.0↑ Résistance à l’eau IPX2

