Alors que 12 décès avaient été annoncés hier, seul 1 décès a été constaté ce mercredi 26 août par le ministère de la santé. Aussi, 561 cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 ont été découverts durant les dernières 24 heures.

Le nombre de contaminations locales repart à la hausse, 561 cas contre 532 hier, soit une hausse de 29 cas.

Cette information intervient alors qu’un accord a été conclu entre autorités libanaises et syndicat des restaurateurs. Si on ignore encore les détails de l’accord, l’état semble avoir cédé face au syndicat des restaurateurs alors que les responsables du secteur sanitaire mettaient en garde contre une propagation accrue du coronavirus au sein de la population et que le Liban traverse une grave crise économique avec une hausse importante du taux de chômage.

L’infection de 557 personnes serait d’origine locale (+32) et seulement 4 en provenance de l’étranger (-3).

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 14 248 dont 12 934 (+557) localement et 1 314 (+4) en provenance de l’étranger, depuis la découverte du virus sur le sol libanais, le 21 février 2020.

271 (+5) personnes sont désormais hospitalisées . Par ailleurs, 77 (+2) personnes sont dans un état considéré comme critique dont 26 à l’hôpital universitaire Rafic Hariri.

1 seul décès a été annoncé ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 139 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

4 094 (+279) personnes sont guéries et on dénombre toujours 10 154 (+282) personnes atteintes par le virus, soit de 71.2% des cas. Le nombre de personnes atteintes connait donc une nouvelle hausse importante, démontrant que l’épidémie continue à s’accélérer au Liban.

7 327 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures (-1 230), un chiffre en baisse. 6 031 tests (-1 392) ont été réalisés sur des suspicions locales et 1 296 à l’aéroport international de Beyrouth (+162).

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.

Cet article est disponible en Français