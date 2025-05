Gaza : une large majorité de Français soutient des sanctions contre Israël et la reconnaissance de l’État palestinien

- Advertisement -

Alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent à Gaza, l’opinion publique française affiche une rupture de plus en plus nette avec la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Selon le dernier baromètre politique Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse régionale, 74 % des Français se disent favorables à la prise de sanctions contre Israël si l’offensive continue. Parallèlement, 63 % des sondés souhaitent que la France reconnaisse officiellement l’État de Palestine.

Un soutien massif aux sanctions, en particulier à gauche

Ces résultats font écho à l’entretien d’Emmanuel Macron diffusé sur TF1 le 13 mai, au cours duquel le président français avait dénoncé une politique israélienne « inacceptable » dans la bande de Gaza et évoqué ouvertement l’hypothèse de sanctions si les violations du droit humanitaire se poursuivaient.

Dans les faits, le soutien populaire à ces sanctions transcende les lignes partisanes, bien qu’il soit particulièrement marqué chez les électeurs de gauche. 95 % des sympathisants de La France insoumise et du Parti socialiste y sont favorables, suivis par 82 % des proches des Écologistes et de Renaissance, le parti présidentiel. La droite traditionnelle (Les Républicains) y adhère à 65 %, tandis que 59 % des sympathisants du Rassemblement nationalse disent également en faveur de mesures punitives.

Embargo, suspension des accords et arrêt des livraisons d’armes

Dans le détail, 75 % des Français soutiennent l’arrêt immédiat des livraisons d’armes à Israël, tandis que 62 % souhaitent la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, un accord qui facilite les échanges commerciaux entre les deux parties. Un embargo sur les produits israéliens est approuvé par 58 % des personnes interrogées.

En revanche, les mesures d’exclusion symbolique comme le bannissement d’Israël des compétitions sportives internationales ou de concours artistiques comme l’Eurovision recueillent un soutien plus limité (48 %), reflétant un clivage sur la portée diplomatique à donner à la pression exercée.

Vers une reconnaissance de la Palestine par la France ?

Au-delà des sanctions, l’enquête révèle également un soutien majoritaire (63 %) à une reconnaissance officielle de l’État palestinien par la France, mesure envisagée par Emmanuel Macron à l’occasion d’un déplacement prévu à New York en juin prochain. Ce soutien s’élève à près de 80 % parmi les électeurs de gauche, mais chute à 41 % chez les sympathisants du Rassemblement national, illustrant une fracture persistante dans la lecture du conflit israélo-palestinien au sein de l’électorat français.

Une remontée dans les sondages pour Macron

Cette inflexion de la diplomatie française semble redonner de l’air au chef de l’État. Emmanuel Macron enregistre une hausse de trois points dans sa cote de popularité, atteignant 29 % d’opinions favorables, soit son plus haut niveau depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024. Ce regain, modeste mais significatif, pourrait s’expliquer par une tentative de reconquête du terrain moral sur la scène internationale.