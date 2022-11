Ghada Aoun se défend: Le document a été largement diffusé dans les médias, et je ne suis pas le premier à le publier

Après avoir publié hier un document attribué à Wikileaks accusant de nombreux hommes politiques locaux de posséder des comptes avec d’importants montants dans les banques suisses et la plainte déposée par le Président de la Chambre Nabih Berri auprès du procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat, la procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun s’est défendue ce matin par un tweet:

La logique inversée dans ce pays est étrange: je n’ai accusé personne. Le document a été largement diffusé dans les médias, et je ne suis pas le premier à le publier. De toute façon, tout ministère public, s’il arrive, doit ouvrir une enquête. Cela conduira à ses devoirs.

Mais au Liban, le droit revient au juge, il faut juger le juge. Je suis à la place de toute personne dont le nom est mentionné dans cette liste avec une demande de lever le secret bancaire et d’exposer les mensonges et de leur dire : “Venez, regardez mes comptes.” Ils ne veulent pas être détenus. Mais au Liban, il est même interdit de parler de cette affaire.

Ghada Aoun