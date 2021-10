L’ancien ministre des travaux publics, inculpé pour homicide volontaire et négligence criminelle, Ghazi Zoaiter, également un proche du président de la chambre Nabih Berri, ne s’est pas rendu devant le juge Tarek Bitar en charge de l’enquête concernant l’explosion du Port de Beyrouth. Seul son avocat s’est présenté devant le magistrat.

Ce dernier a estimé devant le juge qu’il est incompétent pour interroger l’ancien ministre et actuel député, demandant plutôt la saisie de la haute cour de justice en charge de juger les anciens et actuels présidents de la république, premiers ministres et ministres.

Le magistrat a, par conséquent, décidé de reporter la session au 9 novembre 2021.

Par ailleurs, le juge Tarek Bitar a également annulé le rendez-vous judiciaire de l’ancien ministre de l’intérieur, Nouhad Machnouk, après que celui-ci ait porté plainte contre l’état, sur des bases similaires au recours présenté hier par l’ancien premier ministre Hassan Diab.

