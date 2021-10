Beyrouth, le 28 octobre 2021

Initié en 2018 et lancé en juillet 2020 lors de la signature d’une convention entre l’Agence Française de Développement, ESIEE IT (grande école de codage informatique en France dépendant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP)) et l’Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth, le projet de l’ESA Coding Lab est désormais pleinement opérationnel. Depuis la rentrée scolaire d’octobre 2021, une vingtaine d’étudiants ont débuté une formation de haute qualité en codage informatique dans les locaux de l’Institut français du Liban à Nabatieh, partenaire du projet pour ce premier lieu de formation.

ESIEE IT a notamment développé un programme “sur mesure” afin de répondre aux importants besoins du marché local (plus de 300 postes à pourvoir pour un peu moins de 100 codeurs formés par an ; soit environ 30% des besoins évalués) et à l’international.

Ce partenariat stratégique garantit le développement de formations qui répondent aux besoins et à l’exigence des futurs codeurs et fait bénéficier le Liban de l’excellence française dans le domaine informatique. Le déplacement de l’ambassadrice de France à Nabatieh pour son inauguration marque l’importance de ce projet pour la France.

Cette formation de quatre mois à temps plein donnera lieu, à la suite d’un examen, à un double certificat libanais et français. Outre l’opportunité qu’il offre à des jeunes libanais de se former à des métiers très demandés, le mode de financement de ce cursus le rend particulièrement accessible à l’ensemble de la population libanaise. En effet, les étudiants diplômés et leurs employeurs ne paient les frais de scolarité qu’au moment du recrutement. L’ESA développe un réseau d’entreprises locales et internationales partenaires prêtes à embaucher les futurs développeurs.

Si le premier lieu de formation de l’ESA Coding Lab est situé au Liban Sud à Nabatieh, des sites devraient bientôt ouvrir sur le même modèle dans d’autres régions du pays. Au total, le programme prévoit la formation de 300 à 350 personnes sur 4 ans.

Les candidatures sont désormais ouvertes sur le site web www.esacodinglab.com pour le second cycle de formation, qui débutera mi-mars 2022.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն