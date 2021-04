Le processus de formation d’un nouveau gouvernement a pris l’allure d’une demande d’un véritable miracle avec d’une part le voyage du premier ministre désigné Saad Hariri au Vatican pour y rencontrer le pape François – cette réunion devrait se dérouler ce jeudi 22 avril au matin – et le président du courant patriotique libre Gébran Bassil s’est rendu auprès du patriarche maronite, Béchara Boutros Rahi ce mercredi soir.

Selon certaines sources proches du premier ministre désigné, le pape ne se rendra pas au Liban tant qu’un nouveau gouvernement ne sera pas formé. Il compte également confirmer au pape souhaiter former un gouvernement préservant l’intérêt de chaque communauté religieuse. Saad Hariri a par ailleurs déjà rencontré hier soir différents responsables italiens dont le premier ministre et le ministre des Affaires Etrangères. ,

Par ailleurs, le président du courant patriotique libre Gébran Bassil s’est rendu auprès du patriarche maronite Béchara Boutros Rahi ce mercredi soir à l’invitation de ce dernier.

Lorsque nous exigeons le droit et la vérité, c’est parce que nous croyons qu’ils sont la voie de la réforme et du salut, et que nous continuerons à nous battre jusqu’à la formation du gouvernement, a estimé le responsable politique avant de poursuivre les discussions avec le patriarche au cours d’un diner.

Un pays sans gouvernement alors que la crise économique le touche de plein fouet

Le Liban est sans gouvernement depuis la démission, le 10 août dernier, du premier ministre sortant Hassan Diab.



La formation d’un nouveau gouvernement est considéré comme une des conditions préalable à la relance des négociations avec le Fonds Monétaire International afin d’obtenir un déblocage de l’aide financière de la communauté internationale face à la crise économique que traverse le Liban.



Suite à l’échec de Moustafa Adib à former un cabinet, l’ancien premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant démissionné suite à d’importantes manifestations en octobre 2019, s’est vu être chargé de former un nouveau gouvernement en octobre 2020.



Pour tenter de débloquer la situation, l’ancien premier ministre a promis au mouvement Amal d’attribuer le portefeuille du ministère des finances à un membre de la communauté chiite. Il avait également réitéré que le Liban pouvait se passer d’un état de défaut de paiement, déniant ainsi la gravité de la crise économique cependant vécue par la population, avec 55% de celle-ci vivant désormais sous le seuil de pauvreté.



Cependant, les propositions de Saad Hariri d’un cabinet de 18 membres se heurtent à la présidence de la République, qui souligne que si les communautés chiites et sunnites choisissent leurs représentants, les représentants chrétiens au sein du nouveau cabinet seraient également choisis par le premier ministre désigné. Le Général Aoun estime de fait que les propositions actuelles du premier ministre contreviennent à la fois à la constitution libanaise et au pacte national.

Ce dernier accuse de son côté le chef de l’état de souhaiter obtenir un tiers de blocage au sein de son nouveau cabinet.