La tempête Greta continue à toucher le Liban avec des vents froids, qualifiés même de polaires par le Département de météorologie de la Direction générale de l’aviation civile, de fortes pluies et même de la neige à partir de 700 mètres d’altitude au cours du week-end au nord et des températures qui seront inférieures à la moyenne saisonnière.

Ce vendredi, la baisse importante des températures se poursuivra dans les montagnes avec des vents dépassant les 90 km/h et au litoral des vagues de plus de 4.5 mètres de hauteurs. La neige fera son apparition à 1 000 mètres. Coté températures, elles varient sur la côte de 7 à 13 degrés, sur les montagnes de 0 à 4 degrés, à Zahlé de 1 à 6 degrés. Des rafales entre 40 et 70 km/h, parfois de plus en plus forts, approchant les 95 km/h, balayent le Liban

Dès demain, le temps sera partiellement nuageux en dépit de températures toujours basses et de la neige à 800 mètres.

Dimanche, les températures poursuivront leur chutes.

Par ailleurs, le Port de Tripoli, au Nord du Liban a annoncé l’arrêt de ses activités en raison des vent.