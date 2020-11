Moins d'une minute de lecture

Le président du parti socialiste progressiste Walid Joumblatt a mis en garde contre l’utilisation des réserves monétaires obligatoires.

Pour rappel, la fin prochaine des réserves monétaires disponibles pourrait amener la Banque du Liban a interrompre le programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité. Pour rappel, 15% des sommes déposées auprès des banques libanaises doivent être déposées auprès de la Banque du Liban. Certaines sources indiquent que les autorités monétaires envisagent de baisser ce taux à 12% afin de permettre l’utilisation de ces fonds pour poursuivre ce programme.

اعود واطالب الرئيس دياب بعيدا عن الخلاف السياسي باهمية اتخاذ القرارت الاساسية في ترشيد الانفاق ودعم المواطن مباشرة بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التجار ،لان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مقدمة لانهيار شامل .كفى مراهنات وزارية وانتخابية اقليمية ودولية تعرض لبنان الى الزوال pic.twitter.com/NPXrxPdzbX — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 25, 2020

Avant de tout désaccord politique, j’appelle une fois de plus le Premier ministre Diab à prendre des décisions essentielles en vue de rationaliser les dépenses, de soutenir directement les citoyens avec l’aide de la Banque mondiale et de mettre fin aux subventions aux commerçants, car l’utilisation des réserves obligatoires serait un prélude à un effondrement total.

Arrêtez les paris ministériels, électoraux, régionaux et internationaux qui soumettent le Liban à la menace d’effacement