L’explosion d’une conduite d’eau de la rue Mohammed Hout a amené à d’importants dégâts matériels à Beyrouth. Un parking contenant 13 voitures aurait été ainsi submergé par l’eau.

De source médiatique, on indique que comme 80% du réseau de distribution et d’assainissement de la ville, cette conduite aurait une centaine d’année. Son explosion serait liée à un dysfonctionnement technique et non aux conditions météorologiques actuelles.

Le gouverneur de la capitale Marwan Abboud a estimé que ce nouvel incident démontre l’absence d’entretien du réseau public et de ses infrastructures, montrant qu’il y a un risque accru d’effondrement des infrastructures. “Cela n’est que le début”, s’alarme le responsable, notant qu’un incident similaire a eu lieu au niveau de la rue de Mar Elias, toujours dans la capitale.