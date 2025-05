Joseph Aoun à Jezzine : le président, garant civil du scrutin municipal

- Advertisement -

Le 25 mai 2025, jour de clôture des élections municipales dans le Sud du Liban, a vu une participation présidentielle inédite. Le président de la République, Joseph Aoun, s’est rendu dans sa ville d’origine, Aïchiyé, pour exercer son droit de vote, tout en supervisant les opérations électorales dans les principales localités du Sud. Cette présence active, marquée par des déplacements officiels et des déclarations soigneusement calibrées, s’inscrit dans une volonté claire de consolider l’image d’un président garant du processus institutionnel, au-dessus des clivages partisans. Elle révèle également la stratégie de Joseph Aoun : inscrire sa présidence dans la continuité républicaine, dans un contexte régional instable.

Un président à l’urne : symbolique et signal

Le président Aoun a voté dans le bureau de sa commune natale d’Aïchiyé, dans le caza de Jezzine. Ce geste, rare dans l’histoire contemporaine du Liban, a été accompagné d’une déclaration marquante : « Je vote pour la première fois après avoir protégé les élections pendant 40 ans. » Par ces mots, il a établi un lien direct entre sa carrière militaire, marquée par la direction de l’armée, et sa fonction actuelle, incarnant la souveraineté civile.

Cette démarche revêt une double dimension : personnelle et institutionnelle. Elle affirme d’abord son enracinement local, en tant que citoyen de terrain, attaché à son terroir et à sa commune. Mais elle adresse surtout un message républicain : le président n’est pas un arbitre lointain, mais un acteur impliqué du processus démocratique. Par ce geste, Joseph Aoun a souhaité donner une légitimité renforcée au scrutin, en l’inscrivant dans un rituel civique partagé.

Supervision présidentielle : tournée dans les sarayas

Au-delà de son propre vote, Joseph Aoun a effectué une tournée dans les sièges administratifs des cazas de Saïda et de Nabatieh, visitant les sarayas où étaient centralisées les opérations électorales. Accompagné du ministre de l’Intérieur, il a échangé avec les responsables des bureaux de vote, inspecté les dispositifs de sécurité, et rencontré des citoyens.

Ces déplacements ont été largement couverts, à la fois comme geste protocolaire et comme acte politique. Dans une région traditionnellement marquée par les équilibres communautaires et les tensions transfrontalières, la présence du chef de l’État incarne une forme de souveraineté réaffirmée. Le président ne s’est pas contenté d’un rôle symbolique : il a voulu manifester la capacité de l’État à encadrer un scrutin, même dans un contexte incertain.

Cette posture renforce la stature présidentielle, et tend à repositionner Joseph Aoun comme figure de centralité républicaine, au moment où les pouvoirs exécutif et législatif sont fragmentés. En visitant les institutions locales, il a affirmé une vision unificatrice de la gouvernance, qui dépasse les clivages politiques traditionnels.

Un cadre institutionnel stabilisé

La journée électorale s’est déroulée sans incidents majeurs, malgré la situation sécuritaire tendue dans certaines zones frontalières. Selon des sources proches du pouvoir, une coordination discrète a été menée avec des partenaires internationaux pour garantir la non-intervention de forces hostiles durant le scrutin. Des garanties auraient été obtenues pour que le processus électoral se déroule dans des conditions de sécurité suffisante.

Le rôle de l’armée libanaise, toujours dirigée par des officiers formés sous Joseph Aoun, a été crucial dans la sécurisation des bureaux de vote. L’ordre public a été maintenu avec une efficacité remarquée, contribuant à rassurer les électeurs et à légitimer le processus. Cette réussite logistique est également à mettre au crédit d’une administration centrale mobilisée, malgré les limitations budgétaires et humaines.

Le président, en assurant une présence active tout au long de la journée, a consolidé l’image d’un État capable d’exercer ses fonctions de base, dans un moment clé de la vie démocratique locale.

Un discours au-delà des partis

L’une des caractéristiques marquantes de l’intervention présidentielle est son absence d’orientation partisane explicite. Aucune consigne de vote, aucune référence à un camp politique n’a été exprimée. Le ton est resté celui d’un appel à la participation, à la responsabilité civique et à la solidarité nationale.

Ce positionnement se distingue de celui de nombreux acteurs politiques, souvent ancrés dans des logiques communautaires ou idéologiques. En revendiquant sa neutralité institutionnelle, Joseph Aoun a tenté d’affirmer une présidence transversale, capable de parler à toutes les communautés et à toutes les régions.

Ce choix de posture correspond à une stratégie politique claire : se construire une légitimité par l’unité nationale, dans un paysage morcelé. Il s’agit aussi de défendre une vision du pouvoir fondée sur l’exemplarité et l’engagement territorial, en rupture avec l’image d’un pouvoir central éloigné des réalités.

Une lecture stratégique de la présence présidentielle

Au-delà de la dimension protocolaire, la participation de Joseph Aoun au processus électoral du 25 mai s’inscrit dans une stratégie politique plus large. En renforçant sa visibilité dans une région sensible, le président anticipe les débats à venir sur la gouvernance locale, la décentralisation et la reconstruction des institutions.

Son implication active vise aussi à montrer que la présidence peut être un levier de stabilisation, à un moment où l’Exécutif est confronté à des défis multiples : crise économique, tensions sociales, pressions diplomatiques. En incarnant l’unité républicaine à travers un acte aussi concret que le vote local, il réinscrit la fonction présidentielle dans une trajectoire de consolidation de l’État.

Enfin, cette démarche peut aussi être lue comme un message aux acteurs internationaux. Dans un contexte de négociations sur les aides économiques, la réforme institutionnelle ou la relance du dialogue national, le président montre que le Liban dispose encore de leviers d’autonomie et de figures de cohésion.