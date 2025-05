Affaire Pascal Sleiman : un tournant dans la coopération sécuritaire syro-libanaise ?

- Advertisement -

Un développement inattendu est survenu dans l’affaire de l’assassinat de Pascal Sleiman avec le transfert, par la Syrie, d’un suspect majeur à la Direction de l’armée libanaise. Selon les informations publiées le 26 mai 2025, ce transfert a été effectué via un bureau de coordination sécuritaire entre Beyrouth et Damas. Il s’agit d’un geste rarissime dans l’histoire récente des relations entre les deux pays, marqué par des années de méfiance et d’accusations réciproques.

Le suspect, dont l’identité n’a pas encore été rendue publique, serait impliqué dans l’exécution logistique de l’opération qui a coûté la vie à Pascal Sleiman. Ce dernier, figure connue du paysage chrétien libanais, avait été retrouvé mort dans des conditions qui ont immédiatement éveillé les soupçons sur un mobile politique ou stratégique. L’homme transféré par la Syrie aurait transité à travers des réseaux de contrebande ou de renseignement opérant à la frontière orientale.

Le transfert a eu lieu dans une base militaire à l’est du pays, en présence d’officiers libanais et de représentants du bureau de liaison sécuritaire syro-libanais. Le ministère de la Défense libanais n’a pas fait de déclaration officielle immédiate, tandis que des sources militaires évoquaient une « coopération utile mais à surveiller ». Du côté syrien, le geste a été présenté comme un « acte de bonne volonté dans le cadre des relations fraternelles entre deux peuples liés par l’histoire et la géographie ».

Le dossier Pascal Sleiman : symbolique et crispations

L’affaire Pascal Sleiman s’est imposée, dès ses débuts, comme un dossier à charge émotionnelle et politique. Issu d’un environnement engagé et connu pour ses prises de position critiques envers les influences étrangères au Liban, Sleiman avait bâti une réputation de défenseur d’une souveraineté sans concessions. Son assassinat avait donc été interprété, dans certains cercles, comme un message ciblé.

Les circonstances de son enlèvement, les premières conclusions médico-légales et le silence initial des autorités syriennes avaient renforcé l’hypothèse d’une implication d’acteurs extérieurs opérant en coordination avec des relais internes. Plusieurs figures de l’opposition avaient dénoncé un « crime politique déguisé en acte criminel », exigeant une enquête internationale.

Au-delà de la personne, l’assassinat de Sleiman a ravivé les tensions communautaires, notamment au sein des milieux chrétiens du Mont-Liban et du Nord, où la mémoire des années de tutelle syrienne reste très vive. Des manifestations spontanées avaient eu lieu, appelant à une clarification immédiate des circonstances et à une mise en cause des réseaux liés à Damas. Le transfert récent du suspect est donc perçu par certains comme un geste d’apaisement, par d’autres comme une tentative de contrôle du récit judiciaire.

Une coopération sécuritaire rare entre Damas et Beyrouth

Le transfert du suspect par les autorités syriennes marque une rupture dans le climat de gel quasi total qui prévalait jusque-là entre les deux États en matière de coopération sécuritaire. Depuis le retrait de l’armée syrienne du Liban en 2005, les canaux de communication directe sur les affaires criminelles ont été progressivement marginalisés, laissant place à des initiatives ponctuelles sous médiation ou à des échanges informels.

Le bureau de coordination ayant permis ce transfert a été réactivé récemment sous l’impulsion de militaires des deux pays, sans faire l’objet d’une annonce publique officielle. Il fonctionnerait à partir de locaux communs situés près de la frontière, et serait supervisé par un comité mixte chargé d’affaires opérationnelles et non politiques.

Damas semble avoir vu dans cette affaire une opportunité de normaliser en partie ses relations avec l’appareil sécuritaire libanais. Plusieurs analystes estiment que la Syrie cherche ainsi à se repositionner comme acteur stabilisateur après des années de marginalisation régionale. En montrant sa disponibilité à coopérer sur un dossier sensible, elle espère restaurer une forme de légitimité institutionnelle auprès d’une partie de la classe dirigeante libanaise.

Réactions politiques et clivages persistants

Comme attendu, les réactions politiques au Liban ont été marquées par des divergences de ton et de fond. Les formations proches de la mouvance pro-résistance ont salué le geste syrien, le qualifiant de « preuve de sérieux et de fraternité », et ont appelé à « institutionnaliser davantage cette coopération ». Pour ces partis, l’intérêt du Liban prime sur les divisions historiques, et toute initiative susceptible d’éclaircir des affaires sensibles doit être encouragée.

En revanche, de nombreuses voix dans les rangs de l’opposition chrétienne et souverainiste ont exprimé leur scepticisme, voire leur hostilité. Certains députés ont rappelé que la Syrie avait longtemps refusé d’extrader ou de livrer des personnes recherchées, et qu’un transfert ponctuel ne saurait effacer des décennies de manœuvres et d’impunités. Le fait que ce transfert ait été effectué sans communication officielle ni conférence de presse a été perçu comme une tentative de discrétion excessive.

Le président Joseph Aoun, interrogé en marge d’un déplacement à Baalbek, a déclaré que « toute coopération qui contribue à la vérité et à la justice est la bienvenue, à condition qu’elle respecte la souveraineté et la transparence ». Cette prise de position modérée vise à ménager à la fois les partisans d’un dialogue régional pragmatique et les partisans d’une ligne plus ferme vis-à-vis de Damas.

Un nouveau modèle de coopération ou un calcul ponctuel ?

La principale interrogation reste celle de la portée de ce transfert. S’agit-il d’un tournant stratégique ou d’un geste isolé dicté par le contexte ? Pour les partisans d’une lecture optimiste, cette remise d’un suspect pourrait marquer le début d’un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, fondé sur une collaboration sécuritaire dans le respect des cadres légaux. Certains évoquent déjà la possibilité de mécanismes conjoints pour la lutte contre la contrebande, les trafics d’armes et la criminalité transfrontalière.

D’autres, en revanche, appellent à la prudence. Le risque, selon eux, est de voir cette opération utilisée comme un outil de propagande ou comme un moyen pour la Syrie de restaurer une forme d’influence indirecte. Ils rappellent que la mémoire des violations passées reste vive, et qu’une vraie coopération suppose des garanties d’impartialité judiciaire, d’accès aux informations, et de refus des manipulations politiques.

À ce stade, aucun accord formel n’a été signé. Mais des discussions seraient en cours au sein du ministère libanais de la Justice pour créer un cadre d’échange d’informations sécurisé et supervisé, avec la participation d’organismes internationaux. Une telle structure permettrait de pérenniser les efforts, d’encadrer les responsabilités, et d’éviter les débordements.

Pour l’heure, le suspect transféré doit être entendu dans les prochains jours par un juge d’instruction militaire. Son audition pourrait fournir de nouveaux éléments de compréhension sur le mobile, les commanditaires éventuels, et les réseaux impliqués. De leur côté, les proches de Pascal Sleiman continuent de réclamer une justice complète et transparente, sans compromis ni zone d’ombre.