La communauté juive au Liban : histoire, lieux de culte et personnalités célèbres

La communauté juive au Liban, bien que réduite aujourd’hui, a marqué l’histoire du pays par ses contributions culturelles, économiques et sociales. Sa présence remonte à l’Antiquité et a laissé un patrimoine religieux et culturel riche malgré les défis liés aux conflits régionaux et aux migrations.

Histoire de la communauté juive au Liban

La présence juive au Liban remonte à plusieurs millénaires, attestée par des récits bibliques et des découvertes archéologiques. Tyr, Sidon et Byblos, des cités antiques florissantes, abritaient des communautés juives qui participaient activement au commerce maritime et aux échanges culturels.

Sous l’Empire romain, les Juifs du Liban jouissaient d’une relative autonomie, bien que confrontés périodiquement à des persécutions liées aux révoltes juives en Judée. Avec l’avènement de l’Empire byzantin, leur situation se détériora, marquée par des restrictions religieuses et économiques.

Avec la conquête arabe au VIIᵉ siècle, les Juifs obtinrent le statut de dhimmi, leur garantissant une protection en échange du paiement de la jizya (impôt spécifique). Ils purent pratiquer leur religion et participer à la vie économique, notamment dans le commerce et l’artisanat.

Au XIXᵉ siècle, avec l’essor de Beyrouth en tant que centre économique et culturel, la communauté juive se développa. Des familles juives séfarades issues de l’Empire ottoman, notamment de Syrie, d’Irak et d’Égypte, migrèrent vers le Liban à la recherche de meilleures conditions de vie.

Durant le mandat français (1920-1943), les Juifs du Liban bénéficièrent d’une période de prospérité et de stabilité. Reconnue comme l’une des 18 confessions religieuses officielles, la communauté jouissait d’une pleine citoyenneté et d’une représentation politique. Jusqu’en 1957, les Juifs libanais disposaient d’un siège parlementaire leur permettant de participer activement à la vie politique du pays. Ce siège fut cependant supprimé avec la révision du système confessionnel.

Lieux de culte et patrimoine juif au Liban

Synagogue Maghen Abraham

Située dans le quartier de Wadi Abou Jmil à Beyrouth, la synagogue Maghen Abraham est le joyau architectural et spirituel de la communauté juive libanaise. Construite en 1925 grâce à la contribution de familles influentes comme les Safra, elle était la plus grande synagogue du pays. Avec ses vitraux colorés, ses plafonds voûtés et ses motifs séfarades typiques, elle témoignait de l’importance de la communauté dans la capitale libanaise.

Pendant la guerre civile (1975-1990), le quartier de Wadi Abou Jmil fut largement déserté, et la synagogue subit des dégâts considérables. Toutefois, en 2008, un effort collectif permit sa restauration. Aujourd’hui, bien qu’elle ne soit plus utilisée régulièrement pour le culte, elle symbolise la diversité religieuse qui faisait autrefois la richesse de Beyrouth.

Autres lieux de culte et cimetières

Outre Maghen Abraham, d’autres synagogues existaient à Tripoli, Sidon et dans la Bekaa. Ces lieux, souvent plus modestes, servaient des communautés juives locales. Cependant, la plupart ont été abandonnés ou détruits au fil du temps.

Le cimetière juif de Sodeco, à Beyrouth, reste l’un des derniers témoins tangibles de cette communauté. Bien que négligé, il abrite des tombes datant de plusieurs siècles, portant des inscriptions en hébreu et en français.

Personnalités célèbres de la communauté juive libanaise

Edmond Safra

Banquier et philanthrope, Edmond Safra est né à Beyrouth en 1932. Issu d’une famille de banquiers, il a fondé plusieurs institutions financières internationales, dont la Republic National Bank of New York. Reconnu pour sa générosité, il a soutenu de nombreuses causes caritatives à travers le monde.

Gad Saad

Né à Beyrouth en 1964, Gad Saad est un psychologue évolutionniste et professeur à l’Université Concordia de Montréal. Auteur de plusieurs ouvrages, il est connu pour ses travaux sur l’influence de la psychologie évolutionniste sur le comportement des consommateurs.

David Nahmad

Né au Liban, David Nahmad est un marchand d’art et collectionneur renommé. Avec sa famille, il possède l’une des plus grandes collections d’art au monde, incluant des œuvres de Picasso et Monet.

Yfrah Neaman

Violoniste de renommée internationale, Yfrah Neaman est né à Sidon en 1923. Après avoir émigré en Angleterre, il a mené une brillante carrière en tant que soliste et professeur, influençant de nombreux musiciens.

Jacob Safra

Frère d’Edmond Safra, Jacob était également un banquier influent. Il a contribué à l’expansion des activités financières familiales au niveau international, renforçant la réputation des Safra comme figures incontournables de la finance mondiale.

Déclin et émigration

Le déclin de la communauté juive libanaise a commencé avec la création de l’État d’Israël en 1948. Bien que le Liban ne connût pas les violences antijuives observées dans d’autres pays arabes, les tensions géopolitiques affectèrent leur position. La montée des conflits israélo-arabes et la guerre civile libanaise exacerbèrent l’émigration.

Dans les années 1970, la majorité des Juifs libanais avaient quitté le pays, s’installant principalement en France, au Canada, aux États-Unis et en Israël.

Héritage et défis actuels

Aujourd’hui, la communauté juive libanaise est quasiment inexistante, mais son héritage demeure. La restauration de la synagogue Maghen Abraham est un exemple des efforts pour préserver cette mémoire. Cependant, la communauté fait face à des défis, notamment le manque de reconnaissance et l’amalgame entre judaïsme et sionisme.

