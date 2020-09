La FINUL dénonce les violations par l’aviation israélienne de l’espace aérien libanais

Publicité

Les avions israéliens ont multiplié leurs vols au-dessus du Liban, survolant à basse et à moyenne attitude les régions du Kesrouan, Metn, Hasbaya, Saïda, Jabal el Cheikh, ou encore l’Iqlim el Kharoub, indiquent les dépêches de l’Agence Nationale d’Information (ANI).

Le commandant de la FINUL, le général Stefano Del Col, a dénoncé ces violations, estimant qu’elles violaient la résolution 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU et la souveraineté libanaise et rappelle que le survol du territoire libanais a été condamné par le conseil de sécurité de l’ONU également.

Il appelle donc par conséquent l’armée israélienne à cesser de survoler le territoire libanais.

Ces violations continues conduisent à une escalade de la tension et peuvent conduire à des incidents qui menacent la cessation des hostilités entre le Liban et Israël. Ils vont également à l’encontre de nos objectifs et sapent nos efforts pour réduire les tensions et créer un environnement de sécurité stable dans le sud du Liban.