L’Ambassadeur de France au Liban Bruno Foucher a indiqué, sur Twitter, que les experts français sont présents sur le site de l’explosion du 4 août 2020, situé dans l’enceinte du port de Beyrouth.

Ainsi, l’ambassadeur précise de que 46 policiers et gendarmes sont présents sur place en appuie à l’enquête libanaise dirigée par le procureur général Ghassan Oweidat.

Pour rappel, le parquet de Paris a également lancé une enquête suite au décès d’au moins d’un français dans l’explosion.

La France participe à l’enquête en cours sur l’explosion du 4 août – 46 policiers et gendarmes œuvrent en appui technique de l’instruction judiciaire ouverte par le procureur général – une garantie d’impartialité dans les investigations et de rapidité. #liban La France agit ! pic.twitter.com/CvLINL08w6 — Bruno Foucher (@B_Foucher) August 9, 2020

Pour rappel, en déplacement au Liban dès le lendemain de la catastrophe, le Président Français Emmanuel Macron avait indiqué que la France prendra une part active à l’enquête qui vise à déterminer les circonstances de l’explosion.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 158 personnes sont décédées, plus de 60 personnes toujours portées disparues et plus de 6 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise. 300 000 personnes seraient également sans logement des suites de cet explosion.



La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

Elle aurait ainsi causé un cratère de 210 mètres de long sur 43 mètres de profondeur, indique le dimanche 9 août une source sécuritaire citant les propos d’experts français présents sur place.