La France salue l’adoption du plan de sauvetage économique du Liban

Le Quai d’Orsay a salué l’adoption hier, par le gouvernement libanais du plan de sauvetage de l’économie locale, fortement impactée par une crise majeure et l’appel à l’assistance financière du Fonds Monétaire International (FMI).

La France rappelle par ailleurs l’engagement du Liban à la mise en oeuvre des réformes décrites comme étant indispensables et les aspirations légitimes de la population. Elle se déclare prête à aider le Liban dans le cadre de ses engagements pris lors de la conférence CEDRE qui s’était déroulée en avril 2018.

Pour rappel, le Premier Ministre français Edouard Philippe s’était déjà entretenu avec son homologue libanais Hassan Diab cette semaine, rappelant que la France reste prête à assister le Liban face à la crise économique. Paris s’est également engagé à organiser prochainement une réunion du groupe des amis du Liban pour discuter des projets de réformes économiques, fiscaux et monétaires.

Le texte du Communiqué

Le gouvernement libanais a adopté un plan économique et décidé de solliciter un programme du FMI. Ce sont des décisions importantes pour trouver une solution à la crise majeure que traverse le pays.

Il est désormais urgent que les réformes indispensables au relèvement du pays soient mises en œuvre et permettent ainsi de répondre aux aspirations légitimes du peuple libanais.

C’est sur cette base que la France se tient prête à accompagner les efforts du Liban, en liaison avec ses partenaires, et dans le cadre des engagements qui ont été pris lors de la conférence de CEDRE ainsi que de la réunion du Groupe international de soutien (GIS) à Paris le 11 décembre dernier.

La France réitère son attachement à la souveraineté, à la stabilité et à la sécurité du Liban qu’il est essentiel de dissocier des crises en cours dans un contexte de fortes tensions régionales.