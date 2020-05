Réunion de manière virtuelle pour le Bloc Parlementaire du Courant du Futur présidée par l’ancien Premier Ministre Saad Hariri, suite à l’adoption hier du plan de sauvetage économique et de l’appel du Liban à l’assistance financière du FMI.

Le communiqué publié à l’issue de cette réunion a dénoncé les accusations de mauvaise gérance des administrations publiques au cours des 30 dernières années et à l’encontre du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé et a appelé à la mise en oeuvre des solutions à la crise économique et financière.

Le Courant du Futur estime que ces accusations qualifiées de calomnies visent à jeter la confusion parmi la population.

Ce plan présenté hier, décrit comme protégeant le système économique libéral et les dépôts de la population pourrait permettre la concrétisation des réformes promises par l’ancien Premier Ministre au cours de la Conférence CEDRE, estime le Bloc du Futur et ainsi concrétiser le versement de l’aide économique promise par la communauté internationale.

Le Courant du Futur souhaite attirer l’attention des autorités actuelles qui considèrent l’approbation du plan économique comme étant un jour historique, que d’autres réformes avaient également été promises lors des conférences Paris I, II et III, ainsi que lors de la conférence CEDRE et qu’elles avaient fait l’objet d’obstacles.

Les libanais sont fatigués par les échecs, estiment les parlementaires du CDF qui mettent également en garde contre la violation des accords de Taëf et la constitution libanaise “au lieu de poursuivre les politiques et les pratiques qui approfondissent la division nationale et ouvrent des risques pour le Pays et ses intérêts”.

Abordant le thème des manifestations, le Courant du Futur met en garde contre les dégradations des biens publics et privés et toute confrontation avec l’Armée Libanaise et les Forces de Sécurité afin de garantir à ce qu’elles demeurent pacifiques.